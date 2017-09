Un barbat bun NU te va insela niciodata!

Infidelitatea in relatii nu este, bineinteles, specifica unui singur sex. Barbatii insala, femeile insala, insa studiile spun ca fiecare are motive diferite. Nu putem spune totusi ca “barbatii insala din cauza a x” si “femeile din cauza a y” – fiecare persoana si scenariu aduc un propriu motiv (sau motive).

Acestea fiind spuse, cred ca trebuie sa ne ferim de generalizarea de tipul “toti barbatii insala” sau “toate femeile insala”. Exista foarte multe motive pentru care un baiat de treaba nici nu s-ar gandi sa insele…

Un barbat bun apreciaza ceea ce are

In mod evident, aceste este un motiv fundamental. Cu cat iti apreciezi mai mult partenerul, cu atat acestia devin mai importanti pentru tine si, cu atat mai putin esti dispus sa risti sa-i pierzi sau sa-i ranesti. Cand un barbat iubeste si apreciaza cu adevarat femeia din viata lui, nu va actiona in moduri ce ii pot pune in pericol relatia.

Un barbat bun a trecut peste dorintele primare

Cu totii avem impulsuri biologice in urma a miliarde de ani de evolutie – dorinta de reproducere, atractia sexuala, si asa mai departe. Acest aspect functioneaza de multe ori drept scuza pentru infidelitate deoarece “nu suntem facuti sa fim monogami.” Desi monogamia nu este neaparat un lucru natural pentru oameni, un barbat bun intelege ca nu este vorba despre a fi „naturali”.

Monogamia este o alegere. Este un angajament fata de persoana pe care o iubesti sa fii doar a lor. Un barbat bun are abilitatea sa reziste impulsurilor primare de dragul unei alegeri mult mai importante pe care a facut-o.

Un barbat bun pune mai multa valoare pe dragoste decat pe o aventura trecatoare

Cand esti intr-o relatie iubitoare, exclusiva, exista mult mai multe satisfactii pe langa sex. O relatie bazata pe sex este o relatie fragila, gata oricand sa se destrame; in schimb, cand doua persoane se iubesc si se respecta cu adevarat, pot rezista oricarei furtuni.

Unii oameni isi petrec intreaga viata in cautarea unei astfel de conexiuni. Unii o gasesc rapid, iar altii mai greu, dar cand un barbat bun da peste ea, gandul ca ar putea distruge totul doar pentru cateva minute de satisfactie sexuala (pe care oricum le-ar putea obtine acasa) nu are nici un sens.

Un barbat bun are o constiinta

Un motiv foarte simplu, da – insa un motiv puternic. Vina constanta asociata cu gandul ca ai inselat femeia pe care o iubesti si, apoi, te-ai prefacut ca nimic nu s-a intamplat – trebuie sa fie extrem de dificila…

Un barbat bun isi respecta partenera

Infidelitatea este lipsa de respect. Inseamna sa ignori sentimentele celuilalt pentru ceva temporar ce iti doresti. Cu atat mai mult, ceva ce iti doresti in detrimentul iubitei/sotiei si a relatiei pe care o aveti. A insela inseamna sa minti pe cineva, sa le incalci increderea, iar acestea nu sunt lucuri pe care le faci unei persoane pe care o respecti.

Un barbat bun nu mai este interesat de a aduna trofee pe noptiera

Un barbat sigur pe el nu mai are nevoie sa-si valideze masculinitatea sau valoarea personala demostrandu-si ca poate „sa obtina fata”. Barbatii care se simt nesiguri tind sa continue sa realizeze cuceriri pentru a se putea simti mai barbati. Orice in aceasta situatie ar trebui sa aleaga sa ramana single si sa-si rezolve problemele inainte de a alege o relatie exclusiva.

Un barbat bun se respecta pe el insusi

C.S. Lewis a spus odata: Integritatea inseamna sa faci un lucru corect chiar si atunci cand nimeni nu se uita. Unii barbati se opresc din a insela doar pentru ca le este frica sa nu fie prinsi – barbatii buni, insa, vor ramane fideli chiar si atunci cand este garantat ca nimeni nu va afla despre aventura.

De ce? Pentru se respecta pe el insusi – are anumite standarde pe care le urmeaza in viata pentru a-si putea pastra imaginea pe care si-a creat-o. O relatie nu este un angajament doar fata de partener, ci si un angajament fata de tine.

Un barbat bun nu alege o cale usoara de iesire

Infidelitatea este o cale usoara de iesire dintr-o relatie poate nu atat de buna. Este o cale usoara de a evita responsabilitatea incheierii respectivei relatii luand o decizie proasta astfel incat partenerul sa aleaga despartirea. Infidelitatea este o modalitate de a-ti evita problemele, in loc de a le infrunta precum un adult.

Nu toate relatiile sunt destinate reusitei. Despartirile sunt mereu posibile, pentru multe motive – insa un barbat bun intelege acest lucru si se confrunta cu el. Daca descopera ca relatia in care se afla nu mai functioneaza, va alege sa aiba o discutie matura cu partenera sa.

Un barbat bun tine la reputatia lui

Mai sus am vorbit despre integritate si despre cum un barbat bun nu va insela nici daca are siguranta ca nu se va afla. Realitatea insa nu ii garanteaza in totalitate acest lucru. Barbatii care ajung in acesta situatie trebuie sa se confrunte pe viitor cu o reputatie patata si vor castiga mai greu increderea partenerei.

A fi clasificat drept un barbat care insala nu se rezuma doar la viata amoroasa, ci poate periclita intregul caracter si valori morale. Daca tradezi persoana pe care o „iubesti”, cu poate cineva cu care ai o conexiune mult mai slaba sa aiba incredere in tine?

Un barbat bun niciodata nu va intoarce spatele unui prieten

Intr-o relatie armonioasa, nu sunteti doar iubiti, ci si prieteni – cei mai buni prieteni. Sunteti un sistem de sustinere reciproc, o echipa si confidenti. Un barbat bun nu va insela niciodata un prieten, daramite cel mai bun prieten.

Un barbat bun nu are timp pentru infidelitate

Te-ai putea gandi – acesta nu este tocmai cel mai bun motiv… Daca ar fi avut mai mult timp liber, si-ar petrece timpul incercand sa castige alte femei? Cu siguranta nu! Daca ar fi mai liber, ar folosi acel timp pentru persoana pe care o iubeste. Acesta este de fapt motivul pentru care un barbat bun nu insala, deoarece timpul pe care il are il dedica iubitei lui.

Infidelitatea nu este un accident. Nu este o intamplare neasteptate la care nimeni nu se astepta. Infidelitatea are nevoie de un proces asemanator cu orice alt joc de seductie – o intalnire initiala, flirt, poate un schimb de informatii, o invitatie, acceptarea respectivei invitatii, apoi aventura efectiva. In acest proces exista nenumarate sanse pentru ca barbatul sa spune „im cer scuze, sunt intr-o relatie”, ceea ce este exact ce ar face un barbat care are un angajament adevarat fata de tine. Intotdeauna.

Text: Ana Maria Savu

Foto: Imaxtree