Un avocat egiptean incurajeaza violul in cazul femeilor care nu se imbraca asa cum trebuie.

Nabih al-Wahsh, un conservativ proeminent, a facut niste declaratii scandaloase in timpul unei emisiuni televizate, in care se dezbatea o lege in derulare, cu privire la prostitutie.

“Esti fericit cand vezi o femeie mergand pe strada cu jumatate din fund la vedere?”, a intrebat avocatul. “Cred ca, atunci cand vezi o femeie care merge asa, este o datorie patriotica sa o hartuiesti sexual si o datorie nationala sa o violezi.”

Consiliul National Egiptean pentru Femei a raspuns prin anuntarea planurilor de-a depune plangeri impotriva postului de televiziune Al-Assema. De asemenea, au spus ca vor inainta o plangere si impotriva avocatului in cauza.

Maya Mursi, directorul Consiliului, sustine ca aceste comentarii incalca constitutia egipteana care protejeaza femeile de orice fel de violenta impotriva lor.

Intre timp, capitala Egiptului, Cairo, a fost descrisa dprept “cea mai periculoasa” metropola pentru femei, in primul poll international care arata situatia femeilor, din acest punct de vedere, in orase cu peste 10 milioane de locuitori, conform BBC News.

Campaniile pentru drepturile femeilor dau vina pe secolele de traditie invechita pentru discriminarea de acolo, cu ajutor limitat pentru femei care incearca sa faca un progres. Ele au, de asemenea, acces ingradit la ingrijire medicala buna, finante si educatie.

