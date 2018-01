To UGG or not to UGG? Ce zici de cel mai nou trend în modă?

Această nouă colaborare între brand-ul Y/Project și celebrele ghete UGG, care tocmai a fost prezentată la Săptămâna Modei dedicată bărbaților, este cu siguranța una care naște multe dezbateri.

Și ajungi la dilema To UGG or not to UGG, adică ai purta sau nu aceste modele de cizme?

Dacă te întrebi de ce trebuie să te preocupe această întrebare, trebuie să precizez că cizmele sunt unisex și că, dacă ești o fashionistă convinsă, trebuie măcar să știi de acest nou trend și vei ajunge invevitabil la întrebarea de mai sus.

Despre istoria ghetelor UGG nu cred că mai este cazul să povestim, le-am purtat toate în anii 2000, când Paris Hilton le-a propulsat în main stream. Colegul meu Maurice ți-ar spune că sunt cele mai urâte din lume, dar el nu a purtat niciodată o pereche pentru a le recunoaște măcar atu-urile de confort și căldură. Evident, știi și tu că în momentul în care te-a prins o vreme mai capricioasă în ele și s-au udat, le poți uita pentru că nu își vor mai reveni niciodată din această “traumă”.

Dacă mă întrebai înainte să văd aceste imagini dacă aș mai purta din nou UGG, răspunsul ar fi fost cu siguranță unul negativ. Dar, și urmează un mare dar, variantele acestea peste genunchi propuse de Y/Project mă amuză maxim din punct de vedere vizual! Și așa cum m-am obișnuit cu Crock-șii Balenciaga, tenișii sau pantofii urâți, probabil mă voi obișnui și cu aceste cizme UGG x Y/Project și, mai mult, mi se vor părea chiar cool și aceste modele, probabil spre disperarea prietenului meu.

În continuare nu cred că voi adera personal la acest nou trend (mai vorbim la anul pe vremea asta), însă din persepctiva modei, trebuie să recunoști că arată măcar interesant cu acele trei straturi și volumele exagerate, tipice pentru ADN-ul ancorat profund în moda străzii a celor de la Y/Project.

Sunt curioasă cum vei răspunde tu la întrebarea To UGG or not to UGG în iarna 2018/2019!

