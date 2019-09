Turneul universitar de dezbateri TOUCH ME NOT – POLITICILE CORPULUI ajunge la București. Studenții au intrare liberă

Cele două evenimente din capitală sunt organizate în parteneriat cu CESI – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității București și SNSPA Școala Națională de Științe Politice și Administrative. Fiecare dezbatere este precedată de proiecția filmului TOUCH ME NOT.

Inițiat la invitațiile a șapte universități de prestigiu din România de echipa filmului TOUCH ME NOT – câștigătorul Ursului de Aur la Festivalul de Film de la Berlin, turneul de dezbateri TOUCH ME NOT – POLITICILE CORPULUI invită publicul studențesc, și nu numai, la conversație și reflecție, alături de protagoniștii – cheie ai filmului, pasionați activiști pentru drepturile omului din Europa, și regizoarea peliculei, Adina Pintilie. Un dialog despre intimitate, relația cu propriul corp și modul în care ne raportăm la Celălalt, despre capacitatea noastră de empatie. Prima dezbatere, programată pe 3 octombrie, va fi moderată de prof. dr. Sorin Alexandrescu, director CESI – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii și îl va avea ca invitat special pe dr. Alfred Dumitrescu, președinte al Societății Române de Psihanaliză. Evenimentul organizat pe 8 octombrie va fi moderat de prof. dr. Liliana Popescu, pro-rector SNSPA Școala Națională de Științe Politice și Administrative.

Accesul se face pe bază de bilete, disponibile pe eventbook.ro, iar studenții beneficiază de intrare liberă, pe baza legitimației.

Printr-o serie itinerantă de zece dezbateri – eveniment care vor avea loc între 27 septembrie și 16 octombrie în 6 centre universitare din România – Timișoara, Cluj, București, Iași, Brașov, Sibiu – Turneul Universitar de Dezbateri TOUCH ME NOT – POLITICILE CORPULUI propune o întâlnire transformativă între studenți si comunitățile vulnerabile vizate de film și încurajează conversația: despre diversitate, incluziune, despre respectul pentru cei din jur și posibilitatea schimbării de mentalități.

„TOUCH ME NOT – POLITICILE CORPULUI te invită la dialog”, spune cineasta Adina Pintilie.

„În lumea de astăzi, în care ne confruntăm cu atâtea prejudecăți și ne e din ce în ce mai frică de Celălalt, în care discursuri și forme de discriminare agresive capătă o influență îngrijorătoare pretutindeni, dezbaterile POLITICILE CORPULUI propun o <împrietenire> cu acest Celălalt, care poate fi de multe ori diferit de tine.

Invită la o deschidere de perspective și la empatie, arătând că există și alte moduri de a relaționa, de a-ți trăi intimitatea, tipuri de frumusețe, de corp, viziuni despre lume diferite de cele , dar la fel de umane, de firești, de valide.”

3 și 8 Octombrie – București – Dezbaterile TOUCH ME NOT – POLITICILE CORPULUI @ Teatrul Național București (Sala Studio)

Evenimente co-organizate de CESI – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității București și SNSPA Școala Națională de Științe Politice și Administrative în parteneriat cu Fundația MOTIVATION și Asociația ACCEPT

Turneul educațional de dezbateri TOUCH ME NOT – POLITICILE CORPULUI este un proiect organizat de Asociația Culturală MANEKINO în parteneriat cu Friedrich Ebert Stiftung România co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Ministerul Culturii și Identității Naționale

Urmează Iași și Brașov.

Iasi, pe 5 si 6 octombrie, la Cinema Ateneu Iasi. Brasov 12 octombrie, la Filarmonica Brasov.

