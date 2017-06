Trupul pictorului Salvador Dalí va fi deshumat

O femeie din Spania, nascuta in 1956, spune ca mama sa, o servitoare pe nume Antonia, a avut o aventura cu Dalí in anii ’50, desi atunci artistul era casatorit cu muza lui, Gala, nascuta Elena Ivanovna Diakonova.

Femeia, ghicitoare de meserie, se lupta de un deceniu pentru ca pictorul sa fie recunoscut ca fiind tatal ei.

Judecatorul spune ca nu exista obiecte biologice sau obiecte personale ale artistului care sa poata fie folosite in testul ADN. Acesta a murit in Spania in anul 1989, la varsta de 85 ani.

Curtea din Madrid a declarat ca “trebuie obtinute esantioane de pe cadavrul lui Dali avand in vedere ca nu exista alte resturi biologice, nici personale pentru a efectua comparatia”.

Decizia de a-l dezgropa pe pictor la aproape 30 de ani dupa moartea sa pentru un test de paternitate nu este doar suprarealista, dar ea mai poate fi contestata in fata justitiei. “Exista posibilitatea de a face recurs”, a precizat Fundatia Salvador Dali cu sediul in muzeul cu acelasi nume din Figueras.

Pictorul suprarealist a fost ingropat in teatrul si muzeul pe care l-a proiectat, in orasul natal din Figueres. Celebru pentru arta sa, originala si extravaganta, Dali a murit extrem de bogat si a lasat in urma sa mii de tablouri si alte obiecte de arta.

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Instagram