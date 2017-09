Noile modele de telefoane mobile de la Apple au fost primite cu foarte mult entuziasm de catre fani. iPhone 8 sau iPhone X? Iata tot ce trebuie sa stii despre iPhone 8 si iPhone X!

iPhone 8 si iPhone 8 Plus

Noua generatie de iPhone-uri vor fi disponibile pentru cumparatori de pe 22 septembrie. Arata foarte similar cu iPhone 7 si iPhone 7 Plus, insa vin cu cateva imbunatatiri, precum incarcarea wireless, o camera foto mult mai performanta si procesoare mai rapide. iPhone 8 si iPhone 8 Plus sunt considerate un precursor al celui mai futuristic model de iPhone creat pana acum de Apple, iPhone X. Camera foto este, poate, cea mai interesanta caracteristica pe care o detin iPhone 8 si iPhone 8 Plus: a fost construita special pentru realitatea augumentata si pentru motion tracking. Ambele telefoane au sticla, atat de fata cat si pe spate, si sunt disponibile pe gri, argintiu si roz-auriu, in variante de 32GB, 128GB si 256GB. Preturile incep de la 699 de dolari si de la 799 de dolari.

iPhone X

iPhone X este atractia principala la momentul actual. Este unul dintre cele mai atractive gadget-uri pe care Apple le-a creat vreodata. iPhone X are display pe toata suprafata si ii lipseste obisnuitul buton rotund de „home” cu care ne-am obisnuit la fiecare iPhone. Unele dintre cele mai populare caracteristici sunt incarcarea wireless, Face ID si emoji-uri animate. iPhone X (care se citeste iPhone „zece” si nu iPhone „x”) va fi disponibil pe 3 noiembrie si va costa 999 de dolari.

Noile telefoane de la Apple vin echipate cu cel mai nou sistem de operare, iOS 11. Speram ca ti-am raspuns la toate intrebarile pe care le aveai despre noile iPhone 8 si iPhone X!

