My top din Scandipop (de Corina Bud)

Dacă Dr. Alban sau Ace of Base nu vi se par prea cool, de Robyn, MØ, Annie, Lykke Li, Icona Pop, Tove Lo nu se plânge nimeni. Fetele astea sunt doar vârful icebergului care vine din nord și creează pop-ul scandinav după chipul și asemănarea lor.

Succesul muzicii care vine din acest colț de Europa are multe teorii, dar cei mai mulți sunt de acord că e o chestie culturală; educația din școlile suedeze și norvegiene stă mult pe creativitate (în mod special cea muzicală), există programe guvernamentale care încurajează copiii să facă muzică și sunt enorm de multe studiouri, superbune, unde vin toți greii pop să-și facă albumele.

Scriu articolul asta pentru că Robyn, my fav&inspiration, tocmai a lansat (după o pauză de 4 ani), Missing You și e splendid.

Uite așa, m-am dus sus pe hartă, am dat drumul la muzică și am decis să vă spun despre artiști scandipop care merită ascultați în 2018.

Ina Wroldsen

Ina din nord a scris deja piese pentru Calvin Harris sau Britney Spears, are o voce care amintește mult de Sia și anul asta a decis să iasă în față cu muzică scrisă de ea, un sound straniu, dar deloc necomercial.

Sigrid

Si-gur știti deja Strangers.

Piesa are un an, a fost cântată în toate festivalurile importante din Europa și a transformat-o pe norvegiana ingenuă, cu enorm de mult șarm, într-un succes scandipop.

Ador vocea ei, sound-ul electro superdansabil și, mai ales, faptul că e toată numai voce și muzică și niciun strop de ego. Pe toate scenele unde merge se îmbracă supersimplu, în jeans, t-shirt și bascheți, dar e de-o prospețime și de-un adevăr care nu au deloc nevoie de intervenții pop cu glitter.

Sassy 009

Fetele astea 3 cântă și spun versuri senzaționale despre romantism milenist. Muzica lor e cel mai sănătos catharsis dacă ai melancolie romantică, iar versurile lor vor spune tot ce nu ai tu curaj să-ți spui.

Îmi plac enorm și sunt în playlistul meu de final de an.

Feel me…

Boy Pablo

E norvegian, dar părinții sunt din Chile. Are 19 ani și și-a început cariera la el în dormitor, compunând pop-rock și urcând piesele pe youtube și soundcloud. A rupt barieră de fandom în media socială cu Everytime (de pe albumul înregistrat în beciul familiei, „Roy Pablo”) și de atunci are concerte peste tot în nord. Cântă pe scenă împreună cu prietenii lui cu care s-a întâlnit la o școală de muzică dintr-o provincie norvegiană și are o prospețime care cucerește de la primul click&listen.

Uitați câtă bucurie…

Alma

E foarte cool în zona pop din Finlanda, dar eu zic că o așteaptă lumea mare. Tipa asta e superputernică, are versuri superpolitice, iar părul ei fluo și fashion sens-ul absolut cool nu lasă rece pe nimeni.

A cântat cu Tove Lo, cu Charli XCX, dar mi se pare că e grozavă de una singură.

