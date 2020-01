Top 5 hoteluri din Mauritius

Recent, m-am bucurat de o vacanță de vis cu Eturia într-o colț de lume exotic, cald, primitor, cu bucate condimentate și parfum de rom, cu locuri interesante de vizitat, cu sute de tipuri de zahăr din trestie și o istorie fascinantă. Știu, această exprimare pare clișeistică, pentru că noi, cei cu climă temperat-continentală, suntem ușor de impresionat cu ape turcoaz, palmieri și vreme însorită în toiul iernii. Însă am descoperit că Mauritius e mai mult decât atât. Poate fi raiul pe Pământ. Dar poate fi si o experință mai slabă decât o vacanță cinsită în Grecia, dacă hotelul este ales într-un mod neinspirat (crede-mă, am văzut cu ochii mei).

Însă hotelurile selectate de agenția Eturia îndeplinesc toate exigențele, indiferent de prioritățile și hobbie-urile tale. Dintre toate locurile vizitate, am ales 5 hoteluri extrem de diferite, însă la fel impresionante, fiecare în stilul ei. Un lucru îți pot garanta: indiferent la care ajungi, vei fi întâmpinat cu prosoape reci, parfumate și umede, pentru a te răcori și cu o băutură fructată, îndulcită de zahăr din trestie. Din toate, îți poți alege unul pe placul tău, fie că ești pasionat de kitesurfing, de sustenabilitate și veganism, de golf și grandoare, sau îți place să te îmbraci la patru ace în fiecare seară. Pentru că cele mai frumoase vacanțe sunt cele personalizate, în care singura ta grijă să fie deznodământul din cartea preferată.

Sustenabilitatea e în detalii

SALT of Palmar este un boutique hotel pentru care sustenabilitatea, designul minimalist dar colorat, respectul față de cultura locală și, nu în ultimul rând, meniul vegan friendly, sunt valori de bază. În primul rând estetica clădirii te lasă cu gura căscată: e proiectat ca un riad, pentru a oferi un sistem de ventilație ingenios, în mod natural, iar vopseaua culorilor neutre sau extreme de vii este organică. Motivele în dungi alb/negru mă duc cu gândul la un magazin Sephora, însă sunt un accent foarte insiprat. Hotelul SALT spune că nu crede în stele, după cum mi-a spus un manager, dar mă pricep cât de cât și pot spune că detalii precum papucii integrali din scorțișoară, cearceafurile și prosoapele confecționate din bumbac organic sau halatele infuzate de fibră de cafea, pentru a ține la distanță insectele, îmi spun că hotelul are 5 stele cu lejeritate. Desigur, mai sunt și accesoriile din baie care, deși par din plastic, sunt realizate din amidon biodegradabil, pentru că hotelul este eco-friendly. Apoi, bucatele servite în cadrul restaurantului (legumele, fructele și condimentele) sunt cultivate în sera hotelului, oferind o experiență culina farm-to-table și vegan friendly. Apoi, hotelul, recomandat de revista Time ca fiind unul dintre Worlds Greatest Paces 2019', deoarece transformă luxul într-o experiență lipsită de vinovăție.

Plaja din vis

Înainte să povestesc despre toate facilitățile minunate, luxoase sau trendy din LUX Belle Mare trebuie să mărturisesc că plaja acestui hotel e tulburător de cristalină și turcoaz, iar nisipul are o nuanță sclipitoare de alb. Ce mai, e cea mai serenă și spectaculoasă plajă din toate câte am văzut, și aș putea poate să o compar cu una văzută într-o insulă thailandeză sau cu una balineză… dar nu, e mult mai îngrijită, iar reciful de corali ce protejează insula de zahăr mă încurajează să mă pierd în zare fără frică de tsunami. Drept urmare, este hotelul meu preferat din Mauritius, dar recunosc, la această alegere contribuie și atmosfera relaxată, young și casual din hotel sau personalul extrem de atent și intuitiv. OK, revenim la hotel: are 5 stele, o piscină imensă, finisaje și detalii luxoase dar și trendy, vegetație tropicală, un spa care îți induce stări de meditație numai cât îl vezi sau simți parfumul de uleiuri esențiale. Și un rum bar cu design trendy, în care s-ar simți ca-n paradis orice pasionat de amenajări, pasionat de rom sau, pur și simplu, hipster. Aproape de plajă e și un food court de tip street food format din mai multe rulote de unde poți să te bucuri de mâncare chinezească, indiană sau de arome locale. Dar, desigur, există și o varietate de restaurante fine dining pentru seară. Și un teren de golf. Și posibilitatea de a face orice, de la snorkeling până la ateliere creative de sustenabilitate sau pictură. Oare ce ți-ai putea dori mai mult?

Doar pentru adulți

Hotelul Paradise Cove Boutique Hotel are 5 stele și este dedicat exclusiv adulților. Nu, plaja privată cu apă turcoaz, brodată de o grădină tropicală luxuriantă nu este pentru nudiști, însă se adresează în special cuplurilor care for să petreacă timp de calitate impreună, fără copii, indiferent că i-au lăsat acasă sau sunt pe drum.

Într-un decor paradisiac, Paradise Cove îți oferă tot ce îți poți dori de la un hotel boutique insular. Poți să-ți petreci timpul în piscină, de unul singur sau în locurile special amenajate pentru cupluri, te poți bucura alături de partener de un tratament spa în aer liber, poți explora oceanul în bărci cu fundul de sticlă, să mergi cu hidrobicicleta, cu caiacul, sau să profiți de terenul de tenis. Însă pentru aventurieri, locația hotelului e ideală pentru kite surfing – vântul din lagună parcă e creat pentru acest sport. Seara poți rămâne cadrul hotelului să faci o degustare de rom și să asculți muzică live sau să cauți un loc pe plajă pentru a privi stelele. Iar dacă îți dorești un plus de distracție, la doar 2,5 km e Grand Bay, unde viața de noapte e animată.

Pentru pasionații de golf

Desigur, Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa beneficiază de toate lucrurile de care ai nevoie pentru a avea o vacanță de vis: oceanul cristalin, plaja superbă, apusuri de neuitat, toate sporturile nautice puse la dispoziție și de hotelurile menționate anterior, o atmosferă idilică, romantică, ideală pentru luna de miere sau pentru reaprinderea scânteii unei relații cu vechime. Însă, mai mult decât atât, acest hotel de cinci stele îți oferă peisajul superb al mulților din Mauritius și terenuri nesfârșite de golf – pasionații acestui sport vor avea senzația că tocmai s-au trezit în rai. Resortul decorat cu grădini tropicale e eco-friendly, unele vile au și acces la piscine în apropiere și e prietenos cu copii/familiile.

Accentul pe lux

Pe toate site-urile în care poți afla despre hoteluri vei citi că Royal Palm Beachcomber Luxury este un loc absolut excepțional și e considerat cel mai luxos hotel din Mauritius. Atmosfera distinsă, liniștită și impecabilă te duce imediat cu gândul la old money, și, poate nu întâmplător, seara, ținuta elegantă este obligatorie. Fiecare finisaj este impecabil, de o eleganță clasică, atemporală. La fel și serviciile, care pot fi personalizate – deci, dacă îți exprimi dorințele înainte de a ajunge, vei fi întâmpinat exact așa cum îți dorești (iar această declarație pe care tocmai am făcut-o include o plajă vastă de posibilități). În plus, hotelul beneficiază de un helioport, deci poate fi aranjat transferul de la aeroport sau poți ejunge cu elicopterul personal.

