Top 15 cele mai amuzante filme apărute de-a lungul timpului

Comediile sunt o sursă excelentă de a te relaxa, mai ales după ce ai avut o perioadă mai agomerată. Iar în cazul în care te întrebai care sunt cele mai bune filme de acest tip, ți-am pregătit o listă cuprinzătoare a celor mai amuzante filme care au apărut de-a lungul timpului.

1. The Hangover (2009)

La o petrecere a burlacilor întotdeauna vor avea loc și evenimente mai neobișnuite. Același lucru se întâmplă și în filmul The Hangover, în care Doug, alături de cei trei prieteni ai săi merg până în Las Vegas pentru a avea parte de o petrecere a burlacilor cu adevărat spectaculoasă.

2. This Is Spinal Tap (1984)

Dacă ești o fană a muzicii rock, atunci filmul This Is Spinal Tap ți se potrivește. Filmul spune povestea unei trupe rock care vrea să se reinventeze și să ocupe primele poziții pe care le avea cu mai mult timp în urmă.

3. Airplane! (1980)

Filmul Airplane spune povestea unui pilot, care în timpul unui zbor are un virus și trebuie să găsească o soluție prin care să ajungă în siguranță la destinație. În cele din urmă, pasagerii vor lua virusul, iar dorința de a-i duce la destinație e cu atât mai mare.

4. Austin Powers: International Man of Mystery (1997)

Austin Powers: Internationl Man of Mystery spune povestea lui Austin Powers, un spion care a reușit să își înfrângă toți dușmanii. Însă, el are parte de o surpriză deoarece dușmanul său, Dr. Evil evadează și astfel, Austin va trebui să îl înfrângă din nou, iar el apelează la criogenie.

5. Waynes World (1992)

Wayne’s World surprinde povestea unui producător de televiziune, Rob Lowe, care le propune lui Wayne și Garth un contract pentru a face o emisiune. Cu toate astea, ei nu cred că sunt atât de norocoși, dar în cele din urmă vor accepta oferta producătorului.

6. Dumb and Dumber (1994)

Cu siguranță ai auzit până acum de filmul Dumb and Dumber, iar dacă nu, atunci trebuie să îl urmărești chiar acum. Acesta îi are în prim-plan pe Lloyd și Harry, doi prieteni care au parte de cele mai amuzante și neobișnuite întâmplări. Llyod este șofer, iar după o cursă pe care a făcut-o, descoperă că o femeie și-a uitat banii, iar ei decid să meargă după ea.

7. The Wedding Crashers (2005)

The Wedding Crashers îi surprinde pe John și Jeremy, doi burlaci care merg extrem de des la nunți. Ei încearcă să strice orice petrecere, aceasta fiind specializarea lor. Însă, John, decide să nu mai facă asta și să își întemeieze o familie, dar în cele din urmă se lasă convins de către prietenul său să mai meargă la o ultimă nuntă dându-se drept invitați.

8. Happy Gilmore (1996)

Happy Gilmore ne introduce în povestea de viață a unui bărbat care pare că nu poate scăpa de probleme. El este părăsit de către iubită, iar bunica lui urmează să fie evacuată din casă. Așa că, pentru a face rost de bani, lui îi vine ideea de a merge la campionatul de golf.

9. Home Alone (1990)

Nu se putea să nu includem în lista noastră și celebrul film Home Alone, care până și astăzi, în 2019, este unul dintre cele mai apreciate și urmărite filme. Comedia surprinde aventurile pe care Kevin McCallister, personajul interpretat de Macaulay Culkin, are parte atunci când este uitat acasă de Crăciun sau ajunge să își petreacă sărbătorile de unul singur în New York.

10. Superbad (2007)

Superbad este un film care ne spune povestea a doi cei mai buni prieteni care sunt mereu împreună. Cei doi sunt invitați la o petrecere, așa că încearcă să meargă pregătiți să se distreze și încep să bea chiar de acasă.

11. See No Evil, Hear No Evil (1989)

Wally și Dave sunt personajele principale din filmul See No Evil, Hear No Evil. Cei doi găsesc în fața magazinului lor un cadavru, însă polițiștii ajunși la locul faptei cred că ei sunt vinovați, când de fapt ei nu au nicio legătură cu această crimă.

12. Bridesmaids (2011)

Bridesmaids ne spune povestea a două prietene, Annie și Lillian. Lillian se va căsători în curând și își întreabă cea mai bună prietenă dacă nu vrea să îi fie domnișoară de onoare, însă ea nu își va da seama că acest eveniment îi va face destul de rău, având în vedere că de curând s-a despărțit de iubitul ei.

13. Ace Ventura: Pet Detective (1994)

Filmul Ace Ventura: Pet Detective spune povestea unui detectiv particular. El este specializat mai ales în rezolvarea cazurilor în care sunt implicate animale. El se va implica într-un caz de dispariție al unui delfin.

14. Old School (2003)

Old School este o comedie excelentă pe care trebuie să o urmărești în timpul tău liber. Ne spune povestea unui bărbat care atunci când ajunge acasă, are parte de o surpriză. El își găsește iubita în pat cu mai mulți bărbați.

15. Step Brothers (2008)

Filmul Step Brothers ne arată că între frați pot exista și anume divergențe, mai ales dacă aceștia sunt frați vitregi. Ei nu se simt apreciați de către părinții lor, așa că încearcă fiecare prin mijloace proprii să își impresioneze mai mult părinții.

