Top 12 celebrități care au averi impresionante la o vârstă fragedă

Trebuie să recunoaștem că avem nenumărate exemple de celebrități extrem de tinere care au reușit să obțină averi impresionante în urma carierei lor.

Indiferent că au moștenit talentul de la părinții lor sau au vrut să continue afacerile din familie, aceste vedete au continuat să facă ceea ce le face plăcere, fie să cânte, să joace în filme sau să devină faimoase pe rețelele de socializare, ne putem inspira din munca lor.

Așadar, iată care sunt celebritățile extrem de tinere care au averi impresionante:

1. Kylie Jenner

Cu siguranță ai auzit până acum de Kylie Jenner. La vârsta de 21 de ani, ea a lansat o gamă de produse de make-up numită Kylie Cosmetics, reușind să devină una dintre cel mai bine plătite celebrități sub vârsta de 30 de ani. În 2017 ea a avut un venit de 166.5 milioane de dolari. În anul 2019, Kylie Jenner a vândut 51% din acțiunile companiei sale, Kylie Cosmetics pentru suma de 600 de milioane de dolari către Coty.

2. Billie Eilish

Billie Eilish este o tânără artistă extrem de apreciată la ora actuală. La doar 18 ani, ea deține mai multe discuri de platină. Anul acesta a câștigat cinci premii Grammy și a avut un show spectaculos la Premiile Oscar. Datorită succesului de pe YouTube și Spotify, a devenit cel mai bine plătită artistă în 2020. În plus, se pare că documentarul despre viața ei îi va aduce câștiguri în valoare de 25 de milioane de dolari.

3. Millie Bobby Brown

De Millie Bobby Brown sigur ai auzit până acum deoarece ea este celebra actriță care o interpretează pe Eleven în Stranger Things. Ea este cel mai bine plătită actriță din serial, iar pentru fiecare sezon a câștigat suma de 300.000 de dolari. Pe lângă asta, ea va mai apărea și într-un nou film Sherlock Holmes, ocazie cu care ea va fi plătită cu 6 milioane de dolari.

4. Kendall Jenner

Kylie nu este singura din familia Jenner cunoscută pentru succesul pe care îl are. În acest sens mai putem vorbi și despre sora ei, Kendall. Este cel mai bine plătit model din întreaga lume, având o avere estimată la aproximativ 40 milioane de dolari. Kendall a defilat pentru designeri cunoscuți, precum Calvin Klein, Marc Jacobs, Fendi și Chanel.

5. Camila Cabello

Camila Cabello a făcut parte din trupa Fifth Harmony. După succesul avut în respectiva trupă, ea a decis să aibă o carieră solo. Primul ei single a fost „Crying in the Club”, iar albumul ei a ajuns pe prima poziție în topul Billboard. Camila are acum 23 de ani și este cel mai bine plătit star pop.

6. Miley Cyrus

Miley Cyrus a ajuns cunoscută datorită serialului fenomen Hannah Montana. La vremea respectivă, ea a ajuns și în topul Forbes Celebrity 100. Acum ea are o carieră de succes și continuă să fie o sursă de inspirație pentru adolescente datorită autenticității și asumării de care dă dovadă. La vârsta de 27 de ani, Miley Cyrus are o avere estimată la 160 milioane de dolari.

7. Chloe Grace Moretz

Chloe Grace Morez și-a început cariera în actorie la vârsta de 6 ani. Este considerată una dintre cel mai bine plătite tinere actrițe, apărând în nenumărate filme, cum ar fi Kick-Ass, Carrie sau The Miseducation of Cameron Post. În urma filmelor în care a jucat, ea a strâns o avere de 12 milioane de dolari.

8. Maisie Williams

Maisie Williams este o tânără actriță, cunoscută pentru rolul Arya Stark din Game of Thrones. Atunci când a apărut pentru prima dată în serial, mai exact în 2011, ea avea 14 ani. Acum ea are o avere estimată la 6 milioane de dolari.

9. Jaden Smith

Jaden Smith este rapper, actor, model și putem spune că a moștenit talentul de la tatăl său, Will Smith. Jaden are și propria sa colecție vestimentară. Se pare că el a ajuns la vârsta de 21 de ani să aibă o avere estimată la 8 milioane de dolari.

10. Ryan Kaji

Ryan Kaji este un tânăr de opt ani, care a reușit performanța să strângă 26 de milioane de dolari datorită canalului său de YouTube. În anul 2019, el a fost desemnat drept cel mai bine plătit star de pe YouTube. În plus, el mai are și o emisiune pe Nickelodeon.

11. Felix Kjellberg

Felix Kjellberg, cunoscut și sub numele de PewDiePie, este unul dintre cei mai cunoscuți youtuberi. El a început în anul 2010, iar în august 2019, canalul său de YouTube ajungea la peste 100 de milioane de urmăritori. El a ajuns cunoscut datorită tutorialelor sale privind jocurile video, dar de-a lungul timpului s-a confruntat și cu nenumărate acuzații de rasism. El a anunțat că în anul 2020 va lua o pauză.

12. Isaac Hempstead Wright

Isaac Hemstead Wright este cunoscut datorită rolului Bran Stark pe care l-a interpretat în Game Of Thrones. Isaac avea 12 ani atunci când serialul a avut premiera pe HBO în 2011. Până acum, el are o avere care a ajuns la suma de 4 milioane de dolari.

Citește și:

Cine este cea mai urmărită persoană de pe Instagram

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro