Top 10 motive pentru care televizorul QLED Samsung este cel mai cool TV

Știm că nu ai nevoie de convingere ca să faci această alegere, însă noi îți oferim 10 motive pentru care televizorul QLED Samsung este cel mai cool TV.

1. Modul Ambient

Modul Ambient de care beneficiază televizoarele QLED Samsung completează atmosfera din spațiul tău interior. Ecranul negru este ascuns și se transformă astfel într-o operă de artă sau, de ce nu, într-o galerie foto.

2. Conexiunea “invizibilă”

Știm că vei aprecia acest atu al televizoarelor QLED Samsung. În majoritatea cazurilor, acestea au un “accesoriu” foarte important. Este vorba de One Connect Box, o “cutie”, separată de televizor, în care vei găsi toate porturile și conexiunile televizorului (ex. HDMI sau USB). Așa vei scăpa de toate acele cabluri inestetice și este mult mai ușor să conectezi la televizor console de jocuri video, playere Blu-Ray, stick-uri USB, chiar și laptopuri.

3. Imagini clare și volum de culoare 100%

Ecranul televizorului QLED Samsung beneficiază de tehnologia Quatum Dot. Datorită acesteia te vei bucura de imagini clare și cu un volum de culoare de 100% pentru o experiență a vizionării excepțională. Ce îți poți dori mai mult?

4. Peste 1 miliard de nuanțe de culori!

Iată un atu pe care știm că îl vei aprecia la adevărata sa valoare. Televizorul QLED Samsung are peste 1 miliard de nuanțe de culori! În plus, luminozitatea de până la 2000 de niți transformă fiecare imagine într-o experiență, indiferent de condițiile de luminozitate din cameră.

5. Experiență de cinema la tine acasă

Tehnologia HDR10+, dezvoltată împreună cu unele dintre cele mai mari studiouri de la Hollywood, precum 21st Century Fox și Warner Bros, îți aduce experiența de cinema acasă. Vei putea viziona cele mai spectaculoare titluri de la Hollywood în varianta în care au fost realizate, până la cel mai mic detaliu.

6. Suportul care face diferența

Încă un plus! Televizorul QLED Samsung se comercializează împreună cu suportul de perete No Gap, care te va ajuta să prinzi foarte, foarte aproape de perete televizorul. Și totul cu multă ușurință.

7. Fără burn-in

Noua generație de televizoare QLED 2018 îți oferă o experiență de vizionare desăvârșită. Vezi doar ce contează, fără distrageri și fără burn-in.

Nu vei avea această problemă cu televizorul QLED Samsungacest fenomen apare atunci când televizorul rămâne mult timp pe același post sau rulează aceeași imagine, dar și în cazul jocurilor, atunci când meniul consolei sau al jocului nu sunt schimbate.

8. Sistem de operare Tizen

Sistemul de operare Tizen al televizoarelor QLED Samsung este foarte rapid, deci căutarea programelor dorite este mult mai facilă. În plus, Tizen vine cu principalele aplicații pe care știm că le folosești deja, precum YouTube, Netflix, HBO Go, Amazon Video, Spotify și are chiar și o serie de jocuri și un browser.

9. Telecomandă One Remote Control

Așa cum poți deduce și din denumire, această telecomandă te va ajuta să ai controlul asupra tuturor dispozitivelor conectate la televizor, fie că vorbim despre decodor, player-ul Blu-Ray, si alte dispozitive. Simplu, nu? Iar designul futurist, de ultimă generație, este un mare plus.

10. Experiență completă cu aplicația SmartThing

Ultimul, dar cu siguranță, nu cel din urmă motiv îl constituie aplicația SmartThing. Datorită acesteia, poți

administra atât televizorul, cât și alte dispozitive inteligente compatibile din casa ta, în același timp.

Samsung lanseaza un concurs prin care poti castiga 10.000 de euro sau televizoare QLED, campania derulandu-se in perioada 7 iunie – 19 iulie 2018. Concursul se desfasoara pe durata Campionatului Mondial de fotbal din Rusia.

Cei care doresc sa participe trebuie sa cumpere orice model de televizor Samsung in perioada indicata si apoi sa il inregistreze sunand la numarul de telefon 021.2070016.

Regulamentul campaniei este disponibil la adresa: https://www.samsung.com/ro/superbigtv/, sectiunea Citeste Regulamentul.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK