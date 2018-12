TOP 10 meserii pe care le aleg psihopații – stai liniștită! Nu te judecăm

Psihopații sunt greu de depistat. Să fim serioși. Nu sunt tocmai întruchiparea lui Jack Spintecătorul pe care îl știi din filmele tradiționale sau din romanele polițiste. Nu. De cele mai multe ori, aceștia sunt la fel de normali ca, să spunem, colegul tău de lucru. Ceea ce, da, îi face mai greu de identificat.

Într-un studiu făcut de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, în State, cineva cu un tip de personalitate psihopată este definit ca având simț al sinelui extrem de grandios și o înclinație naturală de-a manipula alți oameni. Dar, diagnosticul nu e mereu simplu.

Un lucru clar pe care psihopații tind să-l aibă în comun sunt carierele pe care le aleg. Așa că, fii fără grijă! Ți-am pregătit un top al meseriilor de unde se trag cei mai mulți dintre ei. În general, îi vei găsi în poziții de leadership, fiindcă au aceste calități ca lipsa fricii, carismă sau capabilitatea de a lua decizii fulger. De aceea, vor alege mai rar job-uri unde este necesară partea empatică, precum terapeut sau cadru medical.

Top-ul despre care vorbeam nu a fost creat în redacția nostră, ci a fost construit de către psihologul Kevin Dutton, de origine britanică, ce s-a specializat în psihopatie. Iar în cartea sa „The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success” a detaliat acest lucru.

Aruncă un ochi peste galerie și află dacă profesia ta e predispusă la psihopați și analizează-ți colegii mai atent începând de mâine. Sau, dacă ești tu cel în cauză… ei bine, atunci ai grijă să nu atragi atenția asupra ta!

Foto: Shutterstock

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK