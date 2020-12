Top 10 cele mai bune filme și seriale de văzut acum pe platformele de streaming

Dacă te întrebi ce să mai vezi pe plaformele de streaming disponibile și în România (sau la care poți avea, cumva, acces), avem o serie de recomandări pentru tine, culese dintr-o varietate de genuri. Iată ce nu trebuie să ratezi.

1. Our Planet pe Netflix

Netflix este, printre platformele de streaming, un succes, dar și celelalte încep s-o prindă din urmă. Însă seria documentară disponibilă aici, narată de celebrul naturalist David Attenborough, este un adevărat fenomen, și nu doar printre fanii genului. La fel s-a dovedit și Planet Earth, iar dacă ți-a plăcut, nu sta pe gânduri și uită-te, chit că, dincolo de a te minuna de extraordinara lume naturală, te va întrista impactul devastator al nostru, al oamenilor, asupra planetei.

2. Euphoria pe HBO Go

E mai clar ca oricând că Euphoria nu e serialul despre adolescenți cu care te-ai obișnuit. Viețile personajelor, dramele și bucuriile lor sunt abordate matur în acest proiect în care fiecare dintre actori face o treabă excelentă și în care sinceritatea față de temele fiecărui episod e tranșantă, aproape brutală. În plus, merită să o vezi pe Zendaya transformându-se în speranța cinematografiei în acest rol complex, pe care îl interpretează impecabil.

3. The Mandalorian pe Disney +

Pentru fanii universului Star Wars, nici un cadou nu putea fi mai nimerit decât The Mandalorian, prima serie live action din franciză, a cărui acțiune se petrece la cinci ani după evenimentele din Return of the Jedi. Show-ul spune povestea unui mandalorian care trebuie să-l salveze pe Baby Yoda (despre care aflăm că poartă numele Grogu). Dacă nu ai apucat să vezi încă cele două sezoane, e un moment numai bun să o faci.

4. Ted Lasso pe Apple TV

Un antrenor de fotbal american este recrutat să antreneze o echipă de fotbal în Premier League, deși nu cunoaște sportul – o premisă potrivită pentru un serial de comedie care să îți distragă atenția de la dramele din jur. Jason Sudeikis este Ted Lasso, personajul central al seriei create de împreună cu Bill Lawrence. De văzut pe Apple TV, una dintre cele mai populare dintre platformele de streaming accesibile și de la noi.

5. The Marvelous Mrs. Maisel pe Amazon Prime

Show-ul care s-a obișnuit să domine nominalizările și ceremoniile de premiere la Emmy și la Globurile de Aur este pretextul perfect ca să-ți petreci câteva zile în casă, distrându-te pe cinste în vreme ce râzi cu și de eroina atât de nostimă a seriei.

6. The Handmaid’s Tale pe Hulu/HBO Go

La debutul serialului inspirat de romanul lui Margaret Atwood, cu câțiva ani în urmă, femeile din toată lumea au privit îngrozite o lume distopică în care suratele lor nu ar mai avea nici un drept. Cu umbra extremei drepte crescând amenințătoare în toată lumea, serialul s-a dovedit premonitoriu, deci cu atât mai mult merită să-l vezi pe oricare dintre platformele de streaming Hulu sau HBO Go.

7. Dama de cupă pe TIFF Unlimited

Transilvania Film a lansat unul dintre cele mai dezbătute filme ale ultimului an (dar și câștigător al premiului publicului la Sundance, al premiului pentru regie TIFF etc.) direct online, de platforma unlimited.tiff.ro. Așa că ai unde să vezi povestea unei avocate de succes care își pune în pericol familia și cariera atunci când îl seduce pe fiul său vitreg. Filmul poate fi văzut în sistem pay-per-view (biletul digital costă 15 lei și este valabil 72 de ore).

8. Babyteeth: Prima iubire, pe canalul vimeo Bad Unicorn

Un film impresionant, câștigător al trofeului Transilvania la TIFF, Babyteeth o aduce în fața publicului de la noi pe Eliza Scanlen (pe care o vei recunoaște din seria HBO Sharp Objects), în rolul unei adolescente care trăiește prima iubire concomitent cu ultimele faze ale unei boli incurabile. Nu-l găsești pe platformele de streaming clasice, ci aici în sistem video on demand: https://vimeo.com/ondemand/babyteeth.

9. The House the Jack Built pe TIFF Unlimited

Cel mai recent film al controversatului, dar și talentatului regizor Lars von Trier este disponibil pe TIFF Unlimited, pentru când îți dorești să vezi un horror psihologic complicat, despre un criminal în serie care își concepe fiecare atac ca pe o operă de artă. Din distribuție fac parte Matt Dillon, Uma Thurman, Willem Dafoe și Riley Keough.

10. The Queen’s Gambit pe Netflix

Cine s-ar fi așteptat ca un serial despre șah să devină unul dintre cele mai urmărite ale anului 2020? Adaptarea după romanul lui Walter Tevis din 1983 ne arată că și femeile pot excela în încă un domeniu care a fost privit pentru prea multă vreme drept unul al bărbaților, iar interpretarea Anyei Taylor-Joy este o bucurie.

Foto: PR

