Tinutele lui Carmen si Klaus Iohannis la New York, comentate de Cristina Craciun

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la Adunarea Generala a ONU in New York, alaturi de sotia sa, Carmen Iohannis, iar noi nu putem decat sa laudam aparitia celor doi.

Tinutele formale au fost perfect coordonate si alese in conformitate cu eticheta unui astfel de context, doamna Iohannis remarcandu-se prin alegerea unei rochii bleu ciel care ii vine perfect, pusa si mai bine in valoare de alegerea pantofilor pastelati.

Poate ar fi trebuit sa aleaga o tinuta care sa nu fie atat de coordonata cu cea a lui Klaus Iohannis.

Rezultatul? Un look extrem de armonios, dupa cum se poate observa in poza postata de Presedintele Romaniei pe Facebook, in care apare alaturi de Presedintele SUA, Donald Trump si sotia sa, Melania.

Foto: Hepta