The DREAM Bodysuit, lenjeria care celebrează puterea victimelor violenței domestice

The DREAM Bodysuit este cel mai recent proiect Nalu Underwear care susține victimele violenței domestice și celebrează forța femeilor care au reușit să creadă în ele însele și și-au urmat visul.

Cum ar arăta pentru tine The DREAM Bodysuit? Pentru că el există, a fost creat de brand-ul românesc Nalu Underwear și este o inițiativă de susținere a victimelor violenței domestice, cauză în care label-ul de lenjerie s-a mai implicat și în trecut. Cu The DREAM Bodysuit, Nalu sprijină de data aceasta Asociația A.L.E.G. și se alătură campaniei acestora, #ȘiEuReușesc. E un mesaj simplu, pe care fiecare putem să ni-l spunem, dar care este cu atât mai semnificativ în cazul celor care au trecut prin situații de violență.

Când vine vorba despre femei aflate în relații abuzive, speranțele lor pentru un viitor mai bun sunt limitate, întunecate de condițiile în care acestea supraviețuiesc. Dar o victimă a violenței care își spune #ȘiEuReușesc se află deja pe drumul spre a deveni o învingătoare. Însă pe drumul acesta va avea nevoie de sprijin, și tocmai despre asta este vorba în cea mai recentă inițiativă Nalu. Brand-ul de lenjerie s-a implicat în demersul de susținere a victimelor violenței, lansând pentru această ocazie The DREAM Bodysuit, un produs care celebrează puterea femeilor de a crede în forțele proprii și de a-și urma visul.

Mesajul campaniei a fost redat de ilustratoarea Loreta Isac, care a donat în acest scop ilustrația Follow that Dream, printată acum pe The BASIC Bodysuit de la Nalu Underwear. Astfel, body-ul este disponibil atât online, pe naluunderwear.com, cât și la Printoteca Lipscani, ce găzduiește pop-up-ul shop-ul NALU până pe 7 martie. Toate profiturile obținute din vânzarea The DREAM Bodysuit, cât și a pachetelor #ȘiEuReușesc disponibile în cadrul pop-up shop-ului, sunt redirecționate către asociația A.L.E.G pentru a susține proiectele lor.

The DREAM Bodysuit este disponibil în patru nuanțe – alb, negru, roz și bleu – și este realizat din bumbac de calitate premium (90%) și elastan.

NALU este un brand românesc de lenjerie, născut din nevoia de a simplifica viața și de a oferi o alternativă la obiectele cotidiene prea complicate. Brand-ul fabrică cu atenție piese de lenjerie și costume de baie ce au cel mai simplu design și sunt confecționate din țesături de cea mai înaltă calitate.

A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală activă din 2004 în domeniul combaterii și prevenirii violenței împotriva femeii și promovării egalității de gen, ce își desfășoară activitatea atât la nivel local, în județul Sibiu, cât și la nivel național. Asociatia A.L.E.G. oferă servicii specializate de informare și consiliere pentru victimele violenței în familie și copiii lor.

Din nevoia beneficiarelor, în toamna anului 2017 s-a născut ideea programului #ȘiEuReușesc. Vizitează site-ul www.sieureusesc.ro și află mai multe detalii despre cum poți să te implici.

NALU Pop-up Shop-ul NALU @ Printoteca Lipscani poate fi vizitat în perioada 25.02 – 07.03.

Foto: Nalu Underwear

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro