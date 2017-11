Test autoadministrabil pentru depistarea HIV pe baza unei picaturi de sange, disponibil in Romania

Ce nu stiai inca este ca acum ai la dispozitie si un test autoadministrabil HIV (autotest VIH®) care se poate folosi acasa, fiind ideal pentru persoanele care vor sa se diagnosticheze rapid si in intimitate.

Lansarea in Romania a acestui test face parte din campania de promovare a importantei testarii si depistarii precoce HIV, „Esti negatHIV? Testeaza-te si fii sigur!”, desfasurata de catre Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) in parteneriat cu Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” si Mylan. Campania se desfasoara pe parcursul lunilor noiembrie si decembrie.

Efectuarea testului dureaza cinci minute, fiind necesare doar o mostra de sange din varful degetului si o asteptare de 15 minute pentru a citi rezultatul.

In cazul obtinerii unui rezultat pozitiv, este necesara efectuarea unui test de laborator pentru confirmarea diagnosticului. Pentru un rezultat corect, testul trebuie facut dupa 3 luni din momentul expunerii la riscul infectarii cu virusul HIV.

„Infectia HIV nu mai reprezinta o problema terapeutica, insa este in continuare o problema de sanatate publica, sute de cazuri noi de pacienti cu HIV/SIDA fiind inregistrate in fiecare an. Testarea precoce, sau atunci cand exista risc, prezinta numeroase avantaje, atat pentru pacienti – care pot beneficia de servicii de sanatate eficiente cat mai rapid, cat si pentru sistemul de sanatate. Un diagnostic timpuriu poate duce la situatia in care pacientul are incarcatura virala nedetectabila si nu transmite virusul catre cei dragi si, in cele din urma, poate duce o viata normala si fara restrictii. Acest test autoadministrabil este pentru toata lumea” spune prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, Managerul Institutului National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”.

Testul autoadministrabil HIV (autotest VIH®) este disponibil in farmaciile din Romania (si on-line pe site-urile acestora), fiind sustinut de materiale de informare si servicii de consiliere. Testul se elibereaza fara prescriptie medicala.

Citeste si:

O romanca in varsta de 17 ani a devenit campioana mondiala la sah