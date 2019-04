Târgul Made in RO – Concentrat fin de design contemporan ediția #FlowerPower

Așa cum te-am obișnuit, și ediția #13 aduce cele mai bune proiecte ale designerilor români: accesorii home&deco, ilustrație, bijuterie, ceramică, design textil, fashion și, nu în ultimul rând, package design. 90 dintre cele mai valoroase proiecte de design românesc, atent selecționate în urma apelului de proiecte, îți dau întâlnire la ediția #FlowerPower a târgului Made in RO – Concentrat fin de design contemporan, creat de platforma editorială Designist.ro.

Rămânem într-una dintre cele mai vibrante zone creative a Bucureștiului, cartierul Timpuri Noi. Made in RO #13 are loc tot la Impact Hub Bucharest, pe Splaiul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square, clădirea 2, etajul 1.

Secțiunile cu care te-ai obișnuit rămân cap de afiș: design de obiect, ilustrație, mobilier, accesorii home&deco, bijuterie, ceramică, corpuri de iluminat, jucării, design textil, decorațiuni etc.

#CartierulFashion îi aduce laolaltă pe cei mai valoroși creatori din zona designului vestimentar și a acesoriilor fashion.

#CartierulFood vrea să arate în continuare că există branduri românești care își spun povestea nu doar prin gust și calitatea preparatelor, ci și prin branding, logo, designul recipientului, prezentare – package design rules!

În cadrul Made in RO #13, lansăm ROOM 1.0 – un proiect care își propune să aducă în atenția publicului unele dintre cele mai active și inovatoare business-uri românești din zona designului de produs. Prima ediție îi prezintă pe cei de la Foldo, un studio de design românesc care creează aproape orice din carton. Vei putea fi oaspete într-un studio de 36 mp, amenajat în viziunea Foldo, în care pata de culoare o dau și alte obiecte ale designerilor români. Studioul va fi complet mobilat cu piese din carton – pliabile, ușor de transportat, 100% reciclabile și biodegradabile.

Lumea în care trăim este într-o permanentă schimbare, astfel că mobilierul din carton este o alternativă bună pentru cei care se mută des sau pentru cei care își achiziționează o casă nouă și nu pot investi imediat în mobilierul obișnuit', spune Nicolae Baciu, fondatorul Foldo.

Continuăm la Made in RO #FlowerPower seria Cool Workshops for Kids. Pe parcursul celor două zile de târg, Designist.ro pune la cale, împreună cu oameni talentați, profesioniști recunoscuți în domeniile lor, șase workshop-uri pentru micii creativi, pe teme de design și arhitectură, ilustrație, colaj, joc și fashion design. Copiii au ocazia de a-și cultiva talentul sau de a-l descoperi, de a învăța prin joc, de-a inventa și a construi – toate acestea, într-un context care le permite să interacționeze direct cu designerii și creatorii care expun în cadrul evenimentului. Pe scurt: vreme de o oră, chiar și o oră și jumătate, copilul tău se distrează și învață, iar tu vizitezi standurile designerilor selectați la Made in RO #13.

Programul workshop-urilor și biletele se găsesc pe www.livetickets.ro, aici: https://www.livetickets.ro/bilete/cool-workshops-for-kids-made-in-ro-13. Numărul locurilor este limitat, iar biletele se achiziționează exclusiv online, înainte de eveniment.

Vizualul acestei ediții este o poveste de primăvară – #BlossomingHeart – desenată de ilustratoarea clujeană Cristina Barsony, ale cărei povești cu detalii fine sunt spuse întodeauna cu fragilitate și emoție.

Mai adăugăm că multe dintre brandurile și colecțiile prezentate vin în premieră la Made in RO – evenimentul, care de-a lungul ultimilor șase ani, s-a impus ca rampă de lansare pentru multe branduri de design românesc.

Vor expune: Alexandra Nacu Jewelry, Amprenta, Arete, Artefact Room, Atelierul de porțelan, Atelier Simpluș, Bogdan Deliu Leather Design, Brândușa Ungurașu, Brielle Bijoux, Christine on the Clouds, Cireșel, Climent Art, Cristina Ilinca, Cristina Masnitz, D’Apre’, Deco-Box, Deep Design Concept, Design Neaoș, DIA, Eematico Toys, Efemere, FOLDO, Furu Loom, GIJewelry, GLOM, Greenarium, Ground Digitalia, Halfdrop, I Wood Be, Ioana Socaciu, Infinity Covers, Izabela Măndoiu, Între Rame, Joined By Fire Studio, Kardelia, Koja Concept, KoModa Design, Lisette, Lena Criveanu, Luviane, Maestoso, Maison Ilia, Mădălina Ion, Melloncollie, MicaCera, Mimush, Mirabilis Art Studio, Miracolore, Miss H, Modatapet, mokoFUN, NALU, Oka, Otilia Flonta, Passibloom, Povești din lemn, Pupăzan, Ralitza, Sabina Stan, Sacpartout, Sanda Ceramics, Sandra Berghianu, Simina Filat, Unca Studio, Utopic, Vizualist, ZIG Leather și alții.

#CartierulFood: Origo, Trofic, Fructos, The Beer Institute, Angeline Cake Boutique, Abund Berry, Sagax, Sweeteria, Zumm Miere, Kofi Ti, Prăvălia Idicel, Aurum Noble Honey, Mamomou – Soul Chocolate și alții.

Când:

Sâmbătă, 6 aprilie (orele 11.00 – 20.00)

Duminică, 7 aprilie (orele 11.00 – 20.00)

Unde: Impact Hub – Splaiul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square, clădirea 2, etajul 1

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2058371134275436/

Bilet intrare: 10 lei

(Copiii sub 12 ani au acces gratuit)

Ne vedem la Made in RO #FlowerPower!

Detalii și poveștile designerilor participanți pe www.designist.ro.

Un eveniment marca Designist.ro.



Prieteni Cool Workshops for Kids: De-a Arhitectura, Collé Collage, Între Rame, MORMI, KendamaH2O, Miss H, Vitamin Aqua.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Republica, Igloo, Iqads, SMARK, The Institute, Romanian Design Week, Zeppelin, ELLE, LIFE.ro, Feeder.ro, Catchy, modernism.ro, După Afaceri Premium.

