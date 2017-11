Take me to Mars, Mr.Musk!

Este putin probabil sa nu fi auzit pana acum de Elon Musk. La 46 de ani, Elon Musk are o avere estimata la 20 de miliarde de dolari si este considerat a fi in acest moment cel mai important om din industria tehnologiei. Si pe buna dreptate.

SpaceX si Tesla sunt doar doua dintre cele mai importante companii de care este legat numele lui Elon Musk, iar imaginatia si ambitia lui sunt, parca, de neoprit. Cel mai important proiect al lui? Colonizarea planetei Marte.

SpaceX ne duce pe Marte si cu racheta dintr-un oras in altul

Ti s-a intamplat sa te gandesti cat de cool ar fi sa ajungi pe o alta planeta? Mai stii toate acele scenarii de fime SF, acele experiente pe care le-ai vazut in documentare despre celebrele navete spatiale americane sau aselenizare? Cu siguranta, Elon Musk le cunoaste.

In 2002, Musk a pus bazele companiei SpaceX, cu intentia de a promova colonizarea spatiala, dar si de a construi rachete mai putin costisitoare. Putini au fost cei care l-au luat atunci in serios, dar planurile lui s-au dovedit viabile si foarte profitabile. Ideea pe care Musk si-a propus-o pentru urmatorii ani este de a coloniza planeta rosie. Mai mult, miliardarul nu se opreste aici. El a prezentat chiar si schitele pentru un oras ce ar putea fi construit pe Marte, in care sa locuiasca un milion de oameni. „Making Humanity a Multi-Planetary Species“ este titlul proiectului ambitios pe care Musk il vede devenit realitate in curand.

Viziunea lui Musk despre o planeta Marte locuita de oameni se bazeaza pe un combo racheta-naveta spatiala, conceput de SpaceX sub denumirea Interplanetary Transport System. Si, daca te incanta ideea unei astfel de provocari (desi vor trece multi ani pana va deveni realitate), iti spunem si costul preconizat pentru un astfel de voiaj: 200.000 de dolari. „Mi-ar placea sa mor pe Marte. Ar fi frumos sa nu mor, totusi, in urma impactului“, a glumit Musk intr-un interviu recent. De ce sa il contrazicem?

Primul pas va avea loc in 2018, anul in care magnatul american estimeaza ca cea mai noua racheta conceputa de SpaceX va ajunge pe Marte. „Construim nave cargo care sa ajunga pe Marte. Daca toate lucrurile vor merge conform planului, vom putea trimite oameni pe Marte in 2024, sosirea urmand a avea loc in 2025“, declara cu incredere Musk.

Aceste rachete interplanetare ar putea fi folosite si pe Pamant, pentru calatoriile la mare distanta. Doar 29 de minute ar dura o calatorie Londra – New York, iar pretul unui bilet ar fi similar cu cel al unui bilet de avion la clasa economica.

Pare nerealist la prima vedere, mult prea ambitios, insa nimic din ceea ce si-a propus Musk nu a ramas la stadiul de proiect esuat.

Tesla, viitorul masinilor electrice

Intr-o lume a automobilelor condusa de magnatii petrolului, Tesla a aparut ca o gura de aer proaspat. Caci, da, principalul scop al lui Elon Musk este sa construiasca masini electrice a caror amprenta asupra mediului sa fie cat mai putin nociva. „Misiunea Tesla este sa accelereze tranzitia lumii catre energia sustenabila“, spune el. In urma cu 11 ani, Musk prezenta pe blog-ul Tesla principalele idei dupa care isi ghideaza viziunea. Planul continea trei pasi: „1) construieste o masina electrica sport de lux; 2) cu banii incasati, construieste o alta masina electrica, premium, pentru un public mai larg; 3) cu banii incasati din masina premium, construieste o alta masina electrica, pentru publicul larg. Iar obiectivul final este ca majoritatea oamenilor sa conduca masini electrice si sa salveze planeta“. Ambitios, nu?

Totusi, realitatea nu este de partea lui atunci cand vine vorba de automobilele Tesla. Cel mai recent model, Tesla 3, a fost lansat cu surle si trambite in iulie, iar pe lista de asteptare se aflau nu mai putin de 100.000 de oameni. Musk si Tesla nu au fost pregatiti pentru un asemenea succes si nici capacitatea de producere a masinilor nu se ridica la asteptarile publicului.