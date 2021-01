Survivor România 2021: Tot ce trebuie să știi despre cei 24 de concurenți din sezonul 2

Survivor România 2021 a început de sâmbătă, 9 ianuarie, pe Kanal D. Fanii celei mai intense competiții televizate au avut ocazia să îi vadă pe cei 24 de concurenți – 12 din echipa Faimoșilor și 12 din echipa Războinicilor – având parte de primele provocări în Republica Dominicană, acolo unde e filmat show-ul.

Survivor România 2021 este prezentat de Daniel Pavel, care în trecut a avut o carieră în marina comercială și are o experiență în media de 12 ani. El a prezentat emisiunea „Business on Air” la Radio France International și a făcut parte din echipa postului TV Antena 3 ca prezentator al unei emisiuni săptămânale de infotainment, informează Kanal D.

Survivor România 2021: Cine face parte din echipa Faimoșilor?

Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Majda Aboulumosha, Elena Marin, Simona Hapciuc, Cătălin Moroșanu, Costi Ioniță, Cosmin Stanciu, Culiță Sterp, Zannidache Edmond și Jador sunt cei 12 concurenți care fac parte din echipa Faimoșilor.

Alexandra Stan

Alexandra Stan, în vârstă de 31 de ani, este o cunoscută cântăreață din România, în special pentru piese precum Mr. Saxobeat, Crazy și I Did It Mama. „Motivul principal pentru care particip la Survivor România este pentru că vreau să mă cunosc cu adevărat, fără măști, social media, echipe de management și familie, prietenii și fanii care mă susțin non-stop”, a declarat Alexandra Stan despre Survivor România 2021.

Amna

Amna are 36 de ani și este o celebră cântăreață. „Am avut nevoie de o schimbare și am simțit nevoia să îmi curăț sufletul. Nu am mai călătorit de un an și ceva și, când a venit această propunere, am zis că o astfel de experiență mă va întări și mă va ajuta să îmi descopăr limitele. Sunt un om extrem de bun, întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în echipă, sunt o fire constructivă, sunt sensibilă, s-ar putea să plâng dacă țipă cineva la mine.”

Roxana Nemeș

Și Roxana Nemeș este cântăreață și a participat la „Bravo, ai stil! Celebrities.” „Motivul pentru care particip la Survivor România este acela de a-mi depăși limitele. Consider că este o competiție din care voi învăța multe, atât ca om, cât și ca artist. Este o provocare, sunt și foarte curioasă până unde pot să ajung.”

Majda Aboulumosha

Majda Aboulumosha este actriță, a jucat în producții precum Regina, Aniela, Iubire și onoare și Fructul Oprit. A prezentat emisiunile „Agenția VIP” și „Showbiz Report” de pe Antena Stars. „Întotdeauna m-am gândit că totul se întâmplă cu un scop în viață, iar acum simt că scopul meu e să dau tot ce e mai bun. Sunt o fire puternică și consider că o să-mi depășesc limitele și o să descopăr foarte multe lucruri.”

Simona Hapciuc

Simona Hapciuc a jucat în Trăsniții și are experiență în industria fitness-ului, sănătății și a practicat kickboxing. „Să fiu o supraviețuitoare, nu a fost niciodată o opțiune pentru mine, ci o obligație de a mă ridica singură din toate mizeriile în care am fost lăsată. Am reușit să le fac pe toate, iar participarea la Survivor România este un test final, prin care voi aduce rezistența mea fizică și psihică la cel mai înalt nivel pentru a-mi dovedi în primul rând mie că eu pot orice.”

Elena Marin

Elena Marin a fost asistentă TV în emisiunea „Răi da’ Buni” prezentată de Mihai Morar pe Antena Stars. Ea este și dansatoarea Andreei Bălan. „Voi face față acestei provocări!”

Survivor România 2021: Cătălin Moroșanu

Cătălin Moroșanu este un luptător K1 din România și a fost pe lista Consiliului Judeţean Galaţi din partea PNL. „Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd ca pe o competiție adevărată. Mie mereu mi-au plăcut provocările, am concurat la foarte multe reality show-uri puternice și din palmarestul meu lipsea Survivor România.”

Costi Ioniță

Costi Ioniță este un artist cunoscut din România, având colaborări cu diverși cântăreți. În 2019, a pus bazele alături de regizorul Alex Ceașu casei de producție Forzza Music. „Îmi place să descopăr la mine însumi diverse calități și defecte pe care le am în situații limită. Survivor România va fi un prilej pentru a mă descoperi în situații neobișnuite, în condiții de trăi dificile, cu mâncare foarte puțină sau inexistentă, pentru care trebuie să lupt.”

Cosmin Stanciu

Cosmin Stanciu are 33 de ani și deține mai multe medalii la competițiile internaționale de karate. „Survivor România este cea mai mare provocare din viața mea și cred că voi face față acestei competiții datorită caracterului meu puternic și pregătirii mele fizice.”

Culiță Sterp

Culiță Sterp este artist și a mai particip în trecut la o altă emisiune de la Kanal D. „Am crescut în mijlocul naturii, am stat fără mâncare pe câmp, având grijă de oi; cred că acest concurs mi se potrivește cel mai bine, sunt pregătit pentru el de când eram copil.”

Zannidache Edmond

Zanni are 23 de ani, a fost lansat de Alex Velea și a participat la „Chefi la cuțite.” „Mi-am dorit experiența Survivor România, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru. Viața mea a fost Survivor, pentru că eu am parcurs niște încercări demne de Survivor. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire.”

Jador

Jador, sau pe numele său real Remus Ionuț Dumitrache, s-a aflat pe buzele multora în urma piesei „Dau moda”, în colaborare cu Lino Golden. „Mi-am dorit să întru în competiția Survivor România pentru că vreau să mă redescopăr, să-mi pun gândurile în ordine, să îmi dau seama care sunt oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc. Sunt convins că voi vedea viața cu alți ochi când mă voi întoarce, pentru că noi, oamenii, în general, nu punem preț pe ceea ce ne-a dat Dumnezeu.”

Survivor România 2021: Cine face parte din echipa Războinicilor?

Marilena Cuciurean, Giorgiana – Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghiță, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Moșneagu, Alin Sălăjean, Albert Oprea, Sorin Pușcașu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Camara sunt cei 12 concurenți care fac parte din echipa Războinicilor în cadrul Survivor România 2021.

Marilena Cuciurean

Marilena Cuciurean are 25 de ani și este antrenoare personală certificată, instructoare de aerobic și de pilates. „M-am înscris la Survivor România pentru că sunt o fire competitivă, plină de energie, îmi plac provocările și adrenalina. Cred în abilitățile mele și în capacitatea de a duce orice provocare până la capăt!”

Survivor România 2021: Giorgiana – Elena Lupu

În vârstă de 24 de ani, Giorgiana – Elena Lupu a fost campioană națională la bob în 2018 și vicecampioană la atletism. A fost concurentă și la „iUmor.” „M-am înscris la Survivor România pentru că este o emisiune care ține mult de pregătirea psihică; îmi plac provocările. Sunt o persoană foarte puternică, cred că voi face tot posibilul să mă descurc cât se poate de bine, având în vedere că voi avea și echipa alături de mine.”

Roxana Georgiana Ghiță

Roxana Georgiana Ghiță are 22 de ani și are în palmares practicarea mai multor sporturi, precum rugby, înot, tenis, kickboxing, baschet și schi. „Îmi doresc foarte tare să îmi dovedesc mie, dar și celor din jurul meu, că sunt o persoană puternică și că sensibilitatea, emotivitatea nu sunt slăbiciuni. Dincolo de partea sportivă, consider că experiența Survivor România va fi o „detoxifiere” și a spiritului și o meditație incredibilă.”

Maria Hîngu

Maria Hîngu are 25 de ani, a făcut handbal și baschet, iar în prezent e asistent manager al unei cafenele. „M-am înscris la Survivor din dorința de a-mi întrece toate limitele. M-am regăsit complet în acest format și asta m-a făcut să îmi doresc cu adevărat să fac parte din acest show.”

Melina Dumitru

Melina Dumitru este o cântăreață și compozitoare în vârstă de 33 de ani. „Această emisiune este o experiență pe care o ai o dată în viață și asta doar dacă ți se oferă oportunitatea. Voi demonstra că sunt o adevărată războinică.”

Andreea Moșneagu

Andreea Moșneagu e la bază polițistă de frontieră, însă e pasionată și de sport. „Am o personalitate puternică și un caracter de fier. Am fost, sunt și voi fi mereu o luptătoare, o adevărată războinică. Am să lupt până la final și sunt sigură că voi câștiga!”

Alin Sălăjean

Alin Sălăjean are 35 de ani și are experiență în prezentare de evenimente și televiziune. „Pentru mine Survivor este un test al răbdării, al inteligenței, al depăşirii limitelor şi, nu în ultimul rând, un test al supraviețuirii.”

Albert Oprea

În vârstă de 23 de ani, Albert Oprea este antreprenor. „De mic am fost atras de lucrurile mărețe, greu de atins, de cele mai mari provocări. Survivor România mi se pare cea mai mare provocare din viața mea și nu m-am înscris doar cu gândul să apar la televizor, ci m-am înscris cu gândul de a câștiga competiția.”

Sorin Pușcașu

Sorin Pușcașu are 30 de ani și e director de marketing în industria fashion-ului. „M-am înscris la Survivor România pentru că sunt o fire competitivă și ambițioasă, este o provocare în a-mi cunoaște limitele și a le depăși. Cu siguranță este o experiență unică și mă simt norocos că pot participa.”

Survivor România 2021: Lucian Barbu

În vârstă de 33 de ani, Lucian Barbu este profesor de înot. „Consider că această baie de foc prin care voi trece va fi cea mai grea etapă a vieții mele, un examen de care am nevoie pentru a reuși să ajung la un alt nivel de autocunoaștere și pentru a-mi clădi și mai mult caracterul.”

Mariano Starlin Belen Medina

Mariano Starlin Belen Medina are 37 de ani și e instructor fitness și zumba. „Particip la Survivor România pentru că este cea mai mare provocare a mea în cel mai adevărat sens al cuvântului. Vreau să-mi arăt că pot să dau totul, indiferent de dificultățile care apar, și să arăt lumii din ce sunt făcut. Cunosc Republica Dominicană, chiar dacă am trăit în Santo Domingo.”

Musty Camara

Musty Camara are 39 de ani, e inginer de sunet și e fratele lui Kamara Ghedi, din trupa Alb Negru. „Merg la Survivor România în primul rând pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah și Bryan. Vreau să îmi depășesc condiția fizică și mentală, să mă reconectez cu natura de care îmi este foarte, foarte dor.”

