Sunt singură în 2018 și – ghici ce! – nu e chiar cel mai rău lucru care mi s-ar fi putut întâmpla

Din ciclul „ce mai fac fetele de la ELLE?”, iată că ne-am trezit la cafeaua de dimineață, trei gagici de 20 și ceva de ani, cu o revelație: toate avem același status pe Facebook, care spune „single”. Adică fără iubit. Adică fără o relație. Adică… fără vreun bărbat care să ne valideze existența. Fiecare dintre noi e o femeie singură în 2018.

Ce mai înseamnă să fii singură în 2018? Ne întrebam una pe alta, destul de distrate. Și am decis să ne confesăm, așa public, ca să-ți explicăm de ce nu e chiar – chiar deloc, pe bune – cel mai nasol lucru, cel mai grav blestem și cel mai dureros chin să fii singură în 2018. Anyways, te las să citești mai jos:

Denisa, 22 ani

Dacă aș fi fost întrebată în urmă cu doi-trei ani, probabil aș fi avut un răspuns complet diferit. Dar acum, a fi singură în 2018 mi-a arătat că poți să admiri apusul și fără un braț care să te cuprindă din spate, și că e în regulă ca mesajele de dimineață să fie înlocuite de notificări de pe Instagram, cu poze amuzante distribuite de prieteni. Că este la fel de în regulă ca întâlnirile de vineri seara să fie alături de motanul adormit pe canapea, de sub blana căruia încerci să-ți sustragi cartea în așa fel încât să nu-l trezești. Singurătatea mi-a confirmat că, înainte să-ți împarți dragostea cu o altă persoană, trebuie să o crești mai întâi pentru tine, să-ți cunoști principiile și să nu te mulțumești niciodată cu puțin.

Cred că cel mai important lucru este să te simți bine tu cu tine, iar dacă nu ai mai fost singură de ceva vreme, vei experimenta plăcerea de a petrece niște timp cu propriile gânduri, de a face lucrurile pe care ți le-ai dorit mereu să le încerci, dar nu ai avut ocazia. Ai tot timpul pe care ți-l dedici în întregime, în care nu te gândești de două ori înainte să ieși fără el în oraș sau să-ți pregătești explicațiile pentru cereri de prietenie acceptate pe rețelele sociale. Deși relațiile au farmecul lor, mai ales atunci când ai aproape un om pe care-l simți parte din tine, fără să conștientizezi că nu ți-ai mai văzut prietenele de câteva săptămâni, singurătatea are avantajul că te provoacă să te cunoști în profunzime. După o relație de aproape doi ani care m-a ridicat în nori și m-a izbit de pământ în nenumărate rânduri, iată-mă aici, singură și mândră de alegerile pe care le-am făcut. Singură și nepregătită să o iau de la capăt. Și e perfect în regulă.

Ștefana, 22 ani

Înainte de discuția noastră nu știu dacă mi-am mai pus problema așa. Adică de ce ar fi altfel statutul meu în 2018, decât a fost în 2017? Sau 2016? Sau… știi tu, toți restul anilor în care am fost singură. Dacă stau să mă gândesc, în afară de doi ani din viața mea, în rest tot singură am fost. Cred că știu mai degrabă să fiu singură decât să nu fiu. Și îmi place așa. Și… cred că ce tocmai am spus e foarte egoist. Și recunosc solemn, sunt o egoistă! Răstignește-mă! Sunt egoistă până în măduva oaselor, și, ce-i drept, e destul de simplu să fii egoistă și singură în 2018, în era noastră. Nu mai e vorba de supraviețuire. Femeile se descurcă foarte bine și singure – Slavă celui care a inventat vibratorul și manualele cu instrucțiuni de asamblare a mobilei de la Ikea!

Nu cred că a avea o relație mai e o nevoie. E o dorință. O alegere, dacă vrei. Dar nu mai e o necesitate, ca pe vremuri când femeile nu munceau, iar bărbatul era, ei bine, o modalitate de supraviețuire. Astăzi nu mai e cazul. Deci, a fi singură, la 20 și ceva de ani în 2018, e simplu. Ai prieteni pentru ieșit și călătorit, prieteni pentru ajutor, prieteni pentru băut și petrecut, prieteni pentru sfaturi, ai colegi pentru discuțiile din timpul zilei de la birou și ai un job ca să-ți plătești facturile. Ai oameni pe care îi plătești să-ți zugrăvească și să-ți schimbe becul – sau poți tu face chiar TU asta. Apropo, dau lecții în particular. Pentru mai multe informaţii, contactaţi-mă! Rog seriozitate.

E atâta lume în jurul tău, încât, iată, chiar și pentru sex ai prieteni. Se numesc fuckfriends. Îi găsești pe Tinder. Fă-ți un astfel de prieten. E extrem de bun la nevoie și e bine să-l ai… la îndemână – pun intended! You’re welcome.

Deci, să fii singură în 2018 e mișto. Dar e mișto și să nu fii. Dacă găsești un tip care să merite, schimbă statusul ăla odată!

Gabriela, 26 ani

Dacă m-ar fi întrebat cineva acum patru ani cum e să fii o femeie singură, aș fi răspuns într-o suflare: GROAZNIC!'. Astăzi însă, răspunsul s-a întors la 180 de grade. Poate că eu m-am schimbat, poate că și mentalitatea societății a devenit una mai relaxată legată de acest subiect, cert este că dacă înainte vedeam singurătatatea ca pe o corvoadă, ca pe un lucru care îmi dădea o stare de vulnerabilitate și care mă făcea să mă simt pusă la zid, acum, în 2018, a devenit cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Rectificare: cea mai bună alegere.

Fiindcă eu mi-am ales acest statut, eu am ales să nu mai fac compromisuri, să fiu selectivă cu partenerii pe care îi aleg și cel mai important, să mă simt completă și fără a avea o jumătate'. Nu știu alții cum sunt… dar, pentru mine, singurătatea funcționează perfect. Dacă am conștientiza că nu avem atât de mult timp pe cât credem, ne-am strădui mai tare să îl umplem cu lucrurile care contează cu adevărat. Așa că am început să-mi petrec timpul liber cu mine, făcând doar lucrurile pe care le vreau, care mă împlinesc și care îmi aduc fericire. Poate sună egoist, dar o relație este time-consuming, înseamnă canalizarea energiei în acel sens, iar pentru mine, în acest punct al vieții, este mai important să-mi orientez resursele către alte direcții.

Pe lângă timp, a nu mă implica într-o relație îmi oferă libertatea și independența de care am nevoie pentru a-mi consolida procesul de cunoaștere al propriei persoane. Pentru mine este esențial să nu îmi îngrădesc lumea și să nu mă privez de experiențe de orice natură, fiindcă acum e perioada de definire a personalității mele, iar existența unui partener ar putea avea exact aceste repercusiuni.

Foto: shutterstock

