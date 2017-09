Sunt oare buzele mari si pozele editate cea mai mare problema din Romania?

O inspectoare din Arad (irelevant care, desi stim cu totii despre ce e vorba daca am accesat Facebook-ul in ultimele zile) e pusa la zid pentru ca are buze mari si poze editate nepriceput.

A judeca este sportul national al romanilor, stiam asta deja, dar iata ca acum i s-a gasit o noua intrebuintare – efectul amnezic pe care il are aceasta activitate este deosebit de benefic pentru dispozitia oamenilor.

Stii cazul, sunt convinsa: pozele personale ale unei femei oarecare, Violeta Varga, au aparut in ultimele zile in mai toate newsfeed-urile, insotite, bineinteles de comentarii rautacioase. Femeia cu pricina a fost numita, recent, inspector scolar pentru management institutional si educatie permanenta la ISJ Arad. Drept urmare, site-ul de stiri SpecialArad.ro a considerat de cuviinta sa redacteze un text in care o numeste „iepuras” si „inspectoarea pisi” si sa avertizeze cititorii ca galeria foto este interzisa elevilor. Articolul a fost preluat la infinit de mai toate site-urile de stiri din Romania, pana cand a ajuns… ai ghicit, in newsfeed-ul tau, ornat cu diverse comentarii oripilate ale diverselor persoane foarte socate de nepotrivirea look-ului unui om cu functia pe care o detine.

Multe persoane de pe Facebook, care sigur isi asorteaza perfect outfit-ul si toate pozele personale pe care le posteaza pe retelele de socializare cu functia pe care o detin, s-au aratat foarte contrariate de doamna inspectoare si de imaginile postate de dansa si foarte ingrijorate de soarta sistemului de invatamant romanesc. Discutiile despre nepotism si despre afilierea doamnei direct sau indirect cu un anume partid din Romania au fost la doar un pas departare si bineinteles ca s-a ajuns si acolo.

Sincer, in momentul acesta, nici nu mai are importanta daca Violeta Varga a ajuns acolo unde a ajuns prin puterile proprii sau prin mijloace incorecte. De ce? Pentru ca, daca este asa, nu este singura si pentru ca ideea este alta.

De ce in anul 2017 inca mai judecam un om dupa imaginea pe care o are? De ce tin loc pozele de pe Facebook de CV si abilitati personale? Mi-e greu (spre imposibil) sa cred ca noi, ca rasa umana, am devenit atat de evoluati spiritual, astrologic sau clarvizionar incat sa putem stii totul despre o persoana dintr-o simpla poza!

Ok, poate doamna Varga nu poarta chiar cele mai stylish haine sau nu are cel mai mare talent la modificarea pozelor in Photoshop. Si nici nu trebuie. Trebuie doar sa isi faca treaba si pana nu avem o dovada ca nu si-o face bine, comentariile rautacioase sunt pur si simplu gratuite si lipsite de substanta.

Cu toate acestea, doamna Varga a facut un lucru minunat pentru noi, romanii: ne-a facut sa uitam despre toate acele probleme (insignifiante, de altfel) ale tarii noastre (cum ar fi coruptia la nivel inalt, dosarele penale ale TUTUROR celor care ne conduc, infrastructura deficitara, sistemul de invatamant care practic nu exista si cate si mai cate) si sa ne concentram pe ceea ce conteaza cu adevarat: aspectul fizic al unei simple femei despre care nu stim realmente nimic.

Later update: Doamna Varga si-a dat demisia din functia pe care o detinea de o zi, „pentru a nu periclita imaginea ISJ Arad„, cum se arata in comunicatul de presa, asta dupa ce a declarat pentru PressOne ca „se simte hartuita”. Oare cate persoane care au judecat-o pentru aspectul sau se asteptau la asta?

Foto: Shutterstock