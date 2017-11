“Sunt acel tip de persoana care iubeste toate felurile in care a fost in trecut” (de Corina Bud)

Nu am fost fana Hannah Montana, dar am pus ochii pe Miley in perioada in care isi facea tranzitia de la personajul Disney catre artista young&rebel; atunci am “simtit-o” si m-a fascinat cu personajul hiperliber si brav pe care il construia stilistic impreuna cu Simone Harouche, stilista ei.

Va amintiti premiile VMA din 2013 si scandalul demn de CNN (da, jurnalul de stiri din acea seara a fost deschis de imagini cu Miley si Robin Thicke, pe scena)? Dar tot show-ul de gazda pe care l-a facut miss M, acum 5 ani, tot la VMA si personajul stilistic coplesitor de too much, dar atat de plin de bucurie si de “miserupism”? Oricat de departe ai fi de planeta pop, sunt imagini care nu puteau sa nu te loveasca si care au transformat-o pe Hannah din idol de pustime, in muza, obiect al dorintei, artist sau epitom de “asa ceva nu se face” pentru o intreaga planeta.

Privind dintr-un colt de lume de showbiz, de pe o scena din Romania, nu credeam (nici eu, nici multi dintre colegii mei romani) ca schimbarea lui Miley e mai mult decat o reteta a masinariei infernale de produse pop-cultura americane. Eram sigura ca in spate e doar reteta, sunt “just money” si valori false.

Dar, constant, revenea intrebarea (care ma musca): “cum face sa fie atat de credibila”, “cum ii iese asa bine”, “cum de nu-i pasa”? Raspunsul la indemana era: alcool, substante… Dar daca ai fost macar 1 ora pe o scena, stii ca nu poate fi niciodata vorba doar de asta.

Si apoi au inceput sa iasa declaratiile celor din cercul ei intim, de la stilisti, makeup-artisti, producatori si dusmani. Si toti, pe tonalitati diferite, spuneau acelasi lucru: that’s Miley, pur si simplu.