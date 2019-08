Summer Well anunta pentru 2020 o editie cu totul speciala pentru aniversarea a 10 ani de festival

Biletele „Anniversary edition tickets' la un pret special au fost deja puse in vanzare pe www.summerwell.ro

Editia de anul acesta a fost una la superlativ din toate punctele de vedere, cu unele dintre cele mai speciale concerte din istoria festivalului.

The 1975, una dintre cele mai mari formatii din lume si care se pregateste sa scoata al doilea disc intr-un an – au fost trupa cu cea mai mare audienta, in timp ce americanii de la The National i-au cucerit din nou pe romani cu show-ul lor intens. Summer Well este deja recunoscut pentru pasiunea de a cultiva genuri de muzica pe care nu le auzi la alte festivaluri.

Anul acesta Summer Well a redefinit experientele nocturne iar distractia a fost la cote maxime. S-a inregistrat un record de audienta pentru festivalul de la Domeniul Stirbey, cu peste 23,000 participanti in seara de sambata si mai mult de 60,000 de participanti in cele 3 zile de festival.

Festivalul este unic si pentru ca a devenit o scena pentru alte arte. Anul acesta Space Objekt, Quintessenz, Javier Riera, Morag Myerscough & Luke Morgan, Les Ateliers Nomad, au dezvoltat proiecte artistice realizate special pentru festival care au captivat participantii. Iar instalatia Museum of the Moon a fost una dintre cele mai instagramate piese de arta expuse, cu un nivel record de postari.

Prin Summer Well Art Collection, festivalul devine singurul loc in care arta moderna, reprezentata de artisti celebri la nivel international, e atat de bine reprezentata in Romania.

Night Picnic, desi parte din Summer Well, a devenit un eveniment extrem de popular si probabil ca va fi extins intr-o serie de evenimente care sa viziteze si alte orase din tara.

Nu ratati editia a 10-a festivalului, 7, 8, 9 august 2020, al carei concept este Summer Well Generations, pentru ca festivalul aduna in fiecare an toate generatiile de iubitori ai culturii alternative.

