Începe a 13-a ediție Street Delivery din București, „Smart Cities?”

Pe 15 iunie, la ora 19:00, ne îmbrăcăm la patru ace și pășim pe covorul roșu din fața Cinema Patria, la deschiderea noi ediții Street Delivery.

La a 13-a ediție se activează un nou punct al orașului, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. În curtea interioară și sub porticul UAUIM se vor desfășura în weekendul 16-17 iunie ateliere de design, artă, DIY, modelaj, reciclare creativă și construcție de mobilier stradal. În era inclusă și transformarea timp de două zile a străzii Edgar Quinet în zonă pietonală, între fântâna de la Universitate și Strada Academiei, însă procesul birocratic de obținere a avizelor pentru spațiu a împiedicat acest lucru. Așa că echipa Street Delivery le propune bucureștenilor care parchează în spațiul dintre Universitatea de Arhitectură și Universitatea București să susțină evenimentul alegând să parcheze în alte spații în weekendul 16-17 iunie (wink).

Unul dintre cele mai cool proiecte ale anului trecut, Grădini Posibile, inițiat de Asociația Calup și realizat în parteneriat cu Universitatea București, se întoarce. Putem participa la workshopuri de grădinărit urban, atelierele de hamace, vopsitorie cu plante din grădină, “make your own salad”, proiecții și zone de relaxare în Grădina Universitarilor.

And now, girl power! Faimosul calcan de pe strada Arthur Verona va fi pictat pentru prima oară de un (aproape) all girls crew format Wanda Hutira, Graffetele, Ana Constantinescu & Livi Po Murals & Lettering. Garajul de vizavi va găzdui o pictură murală a artistului spaniol Kraser, realizată cu sprijinul Ambasadei Spaniei, iar zidul de deasupra librăriei Cărturești Verona va fi desenat pentru al treilea an de artistul Alexandru Ciubotariu într-o intervenție street art intitulată Pisica Pătrată pe acoperișul fierbinte.

Cinefili pot urmări retrospectiva scurtmetrajelor TIFF 2018 în zona Bisericii Anglicane la un cinematograf în aer liber. Știm că te gândești la muzică, va fi! Lângă Grădina Icoanei, scena de muzică îi va găzdui pe Eyedrops, Vlaicu Golcea, Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut, printre mulți alții, iar lângă calcanul de pe Arthur Verona se vor auzi DJ-ii de la Vinyl, Rum, Tapas & Wine cu o selecție fină de muzici tropicale.

Programul celor trei zile Street Delivery cuprinde, în plus, ateliere pentru copii și adulți, tururi ghidate în Casa Mincu și o expoziție de concursuri ale Ordinului Arhitecților, petreceri de pietoni, soluții de transport alternativ, instalații și performance-uri artistice, proiecte ale societății civile, dans și inițiative pietonale din alte cartiere ale orașului. Prin Barometrul Curățeniei (creat de Curățenie Profi, care ne ajută să ținem strada lună), le arătăm cetățenilor smart că în „lanțul trofic” al reciclării primul pas este făcut de fiecare dintre noi prin colectarea selectivă a gunoiului din propria casă.

Identitatea vizuală a ediției cu numărul 13 este semnată de Paula Rusu, artist vizual & graphic designer.

Street Delivery s-a extins anul acesta în nouă orașe din România: Sibiu: 25-27 mai | București: 15-17 iunie | Timișoara: 15-17 iunie | Iași: 15-17 iunie | Baia-Mare: 29 iunie – 1 iulie | Cluj-Napoca: 14-15 iulie | Bacău: 27-29 iulie | Craiova: 7-9 septembrie | Alba Iulia: 15-17 septembrie

Street Delivery nu ar fi posibil fără sprijinul vecinilor, voluntarilor, participanților, sponsorilor și al partenerilor.

Organizatori: Fundația Cărturești și Ordinul Arhitecților din România

Sponsori principali: OTP Bank, Corona

Parteneri: Universitatea din București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Ambasada Spaniei, TIFF, Shake Advertising, I’MUAU, Calup, SAVANA, Curățenie Profi, Epson, Axis, One Night Gallery, Artivive, Romprest

Parteneri media: Radio Guerrilla, Electronic Beats, Feeder, Sub25, IQads, Metropotam, Glamour, ELLE, Liternet, Noizz

