Te ține la curent cu ultimele tendințe în materie de îmbrăcăminte, te invită la distracție cu filtrele de pe Snapchat și te aduce în fața celor mai populare videoclipuri de pe TikTok. Cu Huawei AppGallery, nu îți lipsește nicio aplicație preferată de pe device-ul tău HUAWEI!

Ți-ai cumpărat un nou dispozitiv HUAWEI și vrei să îl customizezi cât mai repede? Pentru că probabil ești deja la curent cu performanțele de top ale acestuia, vom trece la detaliul care ne interesează cel mai mult: cum descărcăm rapid aplicațiile preferate?

Așa că, e momentul să afli despre MoreApps, aplicația-agregator care te pune în contact rapid cu cele mai populare aplicații ale momentului. O găsești în Huawei AppGallery.

More Apps este o soluţie inteligentă şi gratuită, dezvoltată de comunitatea locală de dezvoltatori și te poate ajuta să descoperi cele mai noi și interesante aplicații locale și internaționale. În caz că nu ai aflat deja de ea, este momentul să o cauți și să te bucuri de o modalitate foarte eficientă de a descărca cele mai tari aplicații în dispozitivul tău. Unde mai pui că spațiul de stocare generos te face să uiți de grija unui număr prea mare de aplicații descărcate.

Sesiuni de shopping inspirate din fața dispozitivului tău HUAWEI

În această perioadă în care sesiunile de shopping s-au mutat în fața ecranului telefonului sau tabletei, Huawei AppGallery îți vine în ajutor cu cele mai tari aplicații. Fie că vrei să arunci o privire peste noile colecții, să alegi un cadou pentru cei dragi sau să achiziționezi câteva obiecte pentru casă, care să înveselească decorul, AppGallery ar putea să fie o variantă excelentă pentru tine.

Printre cele mai descărcate și populare aplicații de shopping disponibile în magazinul de aplicații se numără Zara, Zara Home sau Massimo Dutti. Pentru a te bucura de acestea, tot ce trebuie să faci este să intri în AppGallery, să cauți aplicația și să aștepți ca transferul să fie finalizat. Odată ce aplicația apare pe ecranul telefonului tău, poți începe turul virtual al magazinului preferat.

Tips&Tricks pentru iubitoarele de piese vintage: O altă aplicație de shopping, prin care sigur vrei să te pierzi cu privirea este Vestiaire Collective. Mii de produse vestimentare second-hand, de la brand-uri premium, te așteaptă să le descoperi. Iar dacă vrei să treci de cealaltă parte, poți deveni chiar tu seller, cu piesele vestimentare pe care le ai în garderobă și la care ești dispusă să renunți. Sustenabilitatea este la ea acasă cu Vestiaire Collection și este disponibil și prin AppGallery.

Și divertismentul e la el acasă în AppGallery

Ce completează perfect o sesiune de shopping virtuală? Playlist-ul preferat pe fundal, prin sistemul audio al telefonului tău. Printre cele mai interesante și populare aplicații de music streaming disponibile în App Gallery se numără Tidal și Deezer. Rămâi la curent cu cele mai noi hit-uri, află care sunt cei mai în vogă artiști și personalizează-ți propriul playlist. Let the fun begin!

Și dacă tot am dat drumul distracției, este momentul să te amuzi cu filtrele de pe Snapchat și cu videoclipurile populare din TikTok. Descarcă gratuit aplicațiile din AppGallery cu un simplu touch și deschide camera de selfie, pentru a surprinde cele mai reușite și amuzante imagini pe Snapchat.

Cele mai interesante știri internaționale, afișate pe ecranul dispozitivului HUAWEI, prin intermediul aplicațiilor precum Vanity Fair sau TimesLIVE

Dacă vrei să rămâi la curent cu cele mai noi știri internaționale direct de pe telefonul tău, Vanity Fair, TimesLIVE, Wired Feed sau The Herald sunt doar câteva exemple de aplicații disponibile în AppGallery, care te ajută să nu ratezi nicio noutate despre lumea internațională a sportului, fashion-ului, entertainment-ului sau situația economică globală.

Winter is not coming, dar Game of Thrones a ajuns deja în AppGallery

Dacă vrei să te alături aventurii virtuale Game of Thrones și să te bucuri de o experiență de gaming impresionantă, nu mai sta pe gânduri și descarcă aplicația din AppGallery. Afișajul clar al ecranului și bateria puternică cu care sunt dotate dispozitivele HUAWEI nu te lasă la greu și îți sunt alături, oricât de mult s-ar prelungi sesiunea ta de gaming.

Dacă Game of Thrones nu îți face cu ochiul, aruncă o privire peste aplicația Design your home în AppGallery. Sigur îți va fi pe plac, mai ales dacă te pasionează design-ul interior.

Cele mai populare aplicații locale te așteaptă și ele în AppGallery

În AppGallery, te poți bucura și de numeroase aplicații ale dezvoltatorilor locali. Dacă vrei să fii la curent cu cele mai interesante noutăți din lumea filmului și cu programele TV, descarcă aplicația Cinemagia și află-le pe toate.

Simți că e un moment prielnic pentru a învăța o limbă străină? Aplicațiile de învățare a limbilor străine, precum Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro, îți pot deveni cei mai buni profesori virtuali.

Sesiunile de shopping arată la fel de bine și pe aplicațiile locale. Olx.ro, Lajumate.ro, Dedeman sau Olx.ro sunt gata să te pună față în față cu produsele de care ai nevoie.

În concluzie, ai de ales dintre 450 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale, iar AppGallery vine cu securitate și protecție completă. Toate aplicațiile trec înainte printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. În plus, AppGallery dispune de un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

Material susținut de Huawei