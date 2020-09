Lumea a ajuns să se miște și să se schimbe cu o viteză cu care e din ce în ce mai dificil de ținut pasul, așa că nu e de mirare că ne găsim din ce în ce mai greu locul. Vorbim atât de locul pe care să-l simțim „al nostru' în tot ceea ce facem, cât și acela care chiar să ne lase să ne exprimăm personalitatea cu adevărat.

Însă până și asta e într-o continuă schimbare. Pentru că generația Z și Millennialii sunt aici să arate că SE POATE să ții pasul și chiar să o faci în stilul tău: oriunde ai fi, oriunde ai lucra, fiecare spațiu se poate transforma într-o pânză pe care să-ți pictezi personalitatea…mai versatil ca oricând! Pentru că deși limitele ni se impun din toate direcțiile, cele două generații au învățat că fiecare centimetru contează și poate să-ți vină în ajutor atunci când vrei să exprimi cine ești prin spațiul pe care îl deții.

Lucrezi în biroul de la firmă, ești freelancer și găsești în fiecare zi un nou spațiu de lucru sau poate ai devenit digital nomad și distanțele dintre „birourile' tale au ajuns la ordinul sutelor de kilometri, Logitech are un singur mesaj pentru tine: OWN YOUR SPACE!

Iar dacă lucrurile personale cu care „îți marchezi teritoriul' le știi deja, ce joacă un rol la fel de important sunt tool-urile din zona perifericelor, despre care îți spunem acum câteva mici secrete. Gama de produse Lifestyle de la Logitech a fost creată special pentru asta: să te ajute SĂ DEȚII fiecare centimetru din spațiul tău de lucru, oriunde ar fi acesta, în timp ce îți exprimi personalitatea și stilul personal.

Mouse-ul M350 Pebble în trei variante de culoare este printre vedetele gamei. Minimalist, modern și silențios, Pebble merge cu tine oriunde te poartă pasiunile tale: e atât de compact încât încape în orice geantă. Iar design-ul a fost gândit să se asorteze cu stilul tău și cu felul în care lucrezi, de oriunde alegi să o faci. În plus, este super instagramabil!

Mouse-ul are câteva caracteristici care îl fac perfect pentru fiecare zi de lucru: e wireless, iar bateria durează până la 18 luni, se conectează rapid prin Bluetooth sau USB și are un tracking superior, pe orice suprafață îl folosești. Ce poți să-ți dorești mai mult? Ce-ți rămâne de făcut e să alegi dintre cele trei nuanțe pe cea care ți se potrivește mănușă…în mână!

Alte produse în lumina reflectoarelor? Tastatura multi-device Logitech K380 e făcută pentru cei care jonglează cu mai multe device-uri atunci când lucrează și are aceleași promisiuni ca M350: e compactă, e slim, e cool și extrem de utilă când ești mereu pe drumuri.

Iar dacă vrei să lovești doi iepuri dintr-un click, combo-ul MK470 e ce cauți: ai mouse-ul și tastatura (în variantele de alb sau negru) cu care să-ți faci treaba și să fii stylish în același timp.

Pe oricare le-ai alege, asigură-te de un singur lucru: că profiți de spațiul în care lucrezi și îți alimentezi creativitatea cu fiecare click și…cu fiecare apăsare de tastă!

