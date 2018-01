Se apropie luna februarie, perioada in care iubirea sta la loc de cinste si in care cuplurile isi aniverseaza dragostea. Daca nu vrei sa fii singura de Valentine’s Day si de Dragobete, iti oferim cateva tips-uri pentru a deveni mai cuceritoare si pentru a-ti gasi un partener potrivit cat inca mai ai timp. Si ca sa fii sigura ca nu vei da gres, am intrebat modelele de videochat care sunt secretele lor!

Fii tot timpul aranjata

Chiar daca esti singura, nu este o scuza pentru a nu mai avea grija de tine, ci din contra! Daca vrei sa iti gasesti un partener alaturi de care sa petreci ziua de 14 Februarie, primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa fii tot timpul aranjata. Oricat ne-am ascunde dupa deget, prima impresie are un impact foarte mare, iar aspectul fizic este primul lucru pe care il observam la o persoana. Femeile frumoase atrag atentia barbatilor, asa ca fii si tu una dintre ele. Fetele care fac videochat nu se prezinta niciodata in fata camerelor fara sa arate impecabil, iar acest lucru le ajuta sa le starneasca interesul celor cu care interactioneaza.

Ai incredere in tine

Increderea pe care o ai in propria persoana este un alt ingredient esential de care te poti folosi pentru a cuceri un barbat, dar si pentru a-l pastra langa tine. O femeie puternica, stapana pe sine va atrage intotdeauna, de aceea adopta atitudinea potrivita. Asa cum, in industria videochatului, fetele invata sa capete incredere in ele, atat prin traininguri, dar si prin experienta interactiunilor virtuale cu diverse tipologii de oameni, asa ar trebui sa gasesti si tu acele modalitati si lucruri prin care sa ajungi sa fii femeia independenta si puternica la care viseaza majoritatea barbatilor.

Fii deschisa

Un alt secret pe care modelele de videochat ni l-au impartasit intareste regula care spune ca “atitudinea este totul”. Pentru a-ti gasi un partener, e foarte important sa fii deschisa sa cunosti oameni, indiferent daca in trecut ai avut parte si de deceptii in dragoste sau de relatii care pur si simplu nu au mers. Asta nu inseamna ca nu trebuie sa fii selectiva, pentru ca si modelele au libertatea de a alege cu cine sa discute in timpul programului de lucru.

Fii tu!

In viata trebuie sa fii asa cum te simti tu bine sa fii si nu este recomandat sa te schimbi pentru nimeni, oricat de mult ti-ai dori sa nu fii singura de Valentine’s Day! Iesi la date-uri cu barbatii care ti-au atras atentia insa nu incerca sa pari altceva decat ceea ce esti. Daca un barbat se va indragosti de tine, o va face pentru ca ii placi tu, deci nu e nevoie sa incerci sa il impresionezi cu lucruri artificiale.