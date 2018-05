În prima lună, nu dădea voie nimănui să atingă incubatorul. Singur așeza copilul în cuibul care îl va ocroti până prinde puteri, singur se îngrijea de tot ce era nevoie pentru ca nou-născutului să îi fie bine. Primul prematur a fost George. Cu ochii mari, încă indeciși în privința culorii, George a stat în incubatorul primit de la Salvați Copiii 42 de zile sau 600 de grame.

A doua a fost Ioana, copila care a plâns abia după trei săptămâni de stat în cuib. A ieșit atunci pe holul cenușiu al spitalului și a spus cu voce tare: ”Ioana plânge, Ioana va fi bine”.

Apoi în cuibul de bine a ajuns Matei, cel mai mic nou-născut pe care l-a ajutat să vină pe lume: 780 de grame de trup fragil. Și pe el incubatorul l-a ocrotit, aproape la fel cum l-a ocrotit mama în cele șapte luni de sarcină.

Doctorul M.V. știe numele tuturor copiilor care au stat în incubatorul pe care maternitatea l-a primit și a reușit, astfel, să îi salveze pe cei veniți pe lume înainte de termen. El îi spune incubatorul de bine, pentru că așa cum crește în putere un premature, așa crește și binele, ca drojdia care dospește.

Fără acest bine, numele lui George, al Ioanei și al lui Matei nu s-ar auzi strigăte de mamele lor.

În România, contează unde te naști, că să poți trăi: doar 23 de unități sunt de nivel III și pot prelua cazurile severe.

Nașterea rămâne, în țara noastră, discriminatorie, pentru că un copil prematur care nu are șansa de a se naște într-o maternitate dotată cu aparatură medicală adecvată nu va supraviețui. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor. (Raport WHO Born too soon). În România, este cazul unuia din 10 copii, care se naşte prematur şi are nevoie de intervenție medicală urgentă încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern.

Deși mortalitatea perinatală ajunge la 90% dacă un prematur precoce nu se naşte în spitalul adecvat echipat, în prezent, în România există doar jumătate din numărul de paturi necesare pentru spitalizarea prematurilor. La un necesar de 30 paturi la un million de locuitori, România are doar aproximativ 300 de locuri în terapia intensivă neonatală.

Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvați Copiii privind situația maternităților din România – 13% dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuțîi prematuri, 56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.

Organizația Salvați Copiii continuă în 2018 campania de promovare pentru redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit și îi invită pe contribuabili să îi fie alături în demersul de a dota maternitățile din România cu aparatură de ultimă generație, cu scopul de a asigura asistenţă medicală adecvată copiilor născuţi prematur.

Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei, de la adresa http://www.salvaticopiii.ro/doilasuta/ . Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise prin poştă, cu confirmare de primire, până la dată de 25 mai 2018. Suma nu trebuie menţionată în formular, ea urmând să fie completată de administraţia financiară.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK