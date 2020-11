Iarna se așterne ușor peste orașe și în astfel de zile friguroase îți mai rămâne un singur lucru de făcut. Să-ți faci un ceai aromat și să te cuibărești în pat, alături de cele mai dragi cărți în limba engleză ale sezonului.

Pentru a face față cu brio lecțiilor de istorie, Bookoteca îți prezintă una dintre cele mai bune cărți istorice și despre istorie: Iliada lui Homer. Această editie în engleză te va ajuta să îți îmbunătățești vocabularul, găsind expresii ce, poate nefiind așa des întâlnite în vocabularul mass-media, te pot ajuta să-ți construiești un lexic mai complex, înțelegând totodată și mecanismele strategice ale războiului Troian. Acțiunea cărții urmărește disputa dintre Achile și regele grecilor Agamemnon pe perioada celor 10 ani de conflict. Foarte detaliată, cu personaje schițate în detaliu și întorsături de situație, Iliada este una dintre cele mai recunoscute și renumite cărți istorice și despre istorie. Dacă vrei să te relaxezi, să îți reîmprospătezi cunoștințele și să beneficiezi și de avantajele cititului într-o altă limbă, Iliada este alegerea perfectă pentru o iarnă reușită alături de personajele faimoase din mitologie.

O altă recomandare de sezon, este 12 Red Herrings de la faimosul politician britanic, Jeffrey Archer. Această carte cuprinde 12 povești, unele dintre ele fiind bazate chiar pe fapte reale. Volumul este deosebit de interactiv, iar la final poți alege dintre patru posibile încheieri ale narațiunii. Personajele nuvelelor sunt mereu prinse în mrejele unor întâmplări mai puțin obișnuite, din care nu știm cum pot să iasă până în ultimul moment. Dând dovadă de mister și suspans, 12 Red Herrings merită pusă în coșul online de cumpărături de carte pentru că te va ajuta să navighezi situații complexe emoțional într-un loc ferit de pericole, confortul căminului tău.

Parte dintr-o serie de nuvele cu peste cinci capitole, Checkmate de Malorie Blackman este o poveste science – fiction spectaculoasă, despre căutarea adevărului în ceea ce îl privește pe tatăl lui Callie Rose. Narațiunea se desfășoară într-un univers paralel, cât de cât similar cu al nostru, cu mențiunea că nu există o declarație a drepturilor omului menită să împiedice rasismul constituțional dintre cele două rase existente: The Cross și The Noughts. The Cross sunt rasa superioară, bazată pe aspectul fizic puternic și culoarea închisă a pielii. Această rasă este favorita funcțiilor bune, averilor colosale și ale altor privilegii, pe când Noughts sunt rasa defavorizată, de oameni deschiși la culoare, ce în principal îi deservesc pe Crosses. Situată la jumătatea celor două rase, dintr-o mamă nought și un tată cross, Rose pornește în aventura căutării adevăratului tată biologic. Nuvela poate fi citită și individual de restul volumelor având o expoziție de sine stătătoare și un univers fascinant.

Publicată pentru prima dată în 2004, Past Mortem este un roman detectiv ce se concentrează pe căutarea unui criminal în serie de către cei de la Scotland Yard. Ben Elton ridică o serie de probleme de natură sociologică, psihologică și deontologică în legătură cu hărțuirea verbală, răzbunarea, violența domestică și valoarea de piață schimbătoare a oamenilor odată cu îmbătrânirea lor. Urmărind îndeaproape investigația lui Ed Newson, cartea îți dezvăluie modul similar de operare al criminalului. Toate victimele sunt foștii băieți răi sau fetele rele din timpul liceului ce au fost omorâți în moduri similare cu agresiunile pe care le impuneau ei înșiși asupra propriilor victime. O carte plină de suspans și neprevăzut, Past Mortem te lasă curios până la final, când identitatea criminalului este dezvăluită.

Blood Count ilustrează o poveste complexă despre bani și viață. În urmă cu 13 ani, chirurgul Edward Hammond salvează viața unui gangster sârb, Dragan Gazi. Pentru că în viață banii ce vin ușor nu durează, la fel și romanul îl pedepsește metaforic pe chirurgul Ed. Acum, Gazi este judecat pentru crimele comise post operație, iar Ed are un rol decisiv în narațiune.

