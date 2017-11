Stephen Hawking face o previziune sumbra: Pamantul va deveni o imensa minge de foc

Reputatul fizician Stephen Hawking are o previziune sumbra, insa nu pentru noi care traim in acest moment pe Pamant, cu pentru cei care vor locui aici peste aproximativ 600 de ani.

Stephen Hawking sustine ca omenirea va disparea din cauza numarului din ce in ce mai mare al populatiei, combinat cu cererea de energie. El a sugerat si o varianta alternativa: mutarea pe alte planete.

In acest sens, fizicianul a pus bazele unui proiect care are ca scop trimiterea oamenilor, intr-un viitor apropiat, pe Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem de stele din sistemul nostru solar

.

Hawking a vorbit la summitul Tencent We din Beijing despre faptul ca ideea din spatele proiectului sau are la baza o inovatie care ar permite transportul prin spatiu intr-un timp record. Mai exact, pe Marte am putea ajunge in mai putin de o ora, pe Pluto in doua zile, iar pe Alpha Centauri in numai 20 de ani. Ca fapt divers, in conditiile actuale, folosind chiar si cea mai rapida naveta spatiala existenta, pe Alpha Centauri am ajunge in 30.000. de ani.

Inca din luna iunie Stephen Hawking a lansat un apel solicitand reluarea programelor spatiale si construirea unei baze pe Luna pana in 2020.

Fizicianul este de parere ca numai mutarea unei parti a populatiei pe o alta planeta ar mai putea schimba soarta omenirii. Si da, ne-a oferit si o data care ar marca disparitia intregii omeniri: anul 2600. Destul de aproape, am zice noi!

Foto: Hepta