Starurile care au avut parte în 2020 de o revenire neașteptată în carieră

2020 a venit cu foarte multe provocări pentru fiecare dintre noi. Însă, a mai venit și cu altceva – și anume cu revenirea unor celebrități la cariera care i-a consacrat.

Fie că vorbim de actorie sau de piața muzicală, aceste staruri au reușit să aibă în 2020 o carieră strălucită.

Patrick Dempsey

Dacă și tu te numeri printre fanii serialului ajuns fenomen Grey’s Anatomy, atunci cu siguranță ai fost la fel de surprinsă când cel de-al 17-lea sezon l-a readus pe nimeni altul decât McDreamy, adică Derek Sheperd (Patrick Dempsey), soțul lui Meredith Grey (Ellen Pompeo), care a murit în urma unui accident tragic de mașină în sezonul 11. Deși a fost o secvență destul de scurtă pentru că Meredith l-a visat pe Derek după ce ea a fost găsită inconștientă, fanii tot s-au bucurat să îl revadă. Însă, trebuie să îți spunem că Grey’s Anatomy are destule surprize de oferit în acest sezon pentru că un alt personaj îndrăgit, dar care a murit la finalul sezonului 5, și-a făcut revenirea. Este vorba despre George O’Malley (T.R.Knight), care îi apare într-un alt vis lui Meredith.

Miley Cyrus

De-a lungul carierei, Miley Cyrus a trecut printr-o serie de schimbări radicale și a experimentat din toate punctele de vedere. În luna august a anului 2020, Miley a lansat piesa Midnight Sky, iar videoclipul acesteia o arată pe artistă în ipostaze extrem de provocatoare, așa cum ne-a obișnuit și până acum. Piesa face parte din albumul Plastic Hearts. Ceea ce este de remarcat este că Miley Cyrus nu a mai scos un album din 2017, iar fanii ei au fost extrem de entuziasmați.

Ryan Phillippe

Ryan Philippe a revenit în 2020 la cariera în actorie. El a preluat rolul detectivului Cody Hoyt într-un nou serial produs de ABC, Big Sky. Ryan a luat o pauză de câțiva ani de la actorie, însă cu acest rol cu siguranță și-a surprins fanii. Serialul se concentrează pe doi detectivi și un polițist care investighează răpirea a două fete de către un șofer de camioane din Montana. Însă, surprinzător este că acele tinere nu sunt singurele care au dispărut din zonă.

Selena Gomez

Selena Gomez a făcut un salt uriaș în carieră în 2020. Vedeta și-a lansat în ianuarie 2020 albumul Rare, despre care spunea că surprinde drumul pe care l-a parcurs în ceea ce privește maturizarea și persoana care este astăzi. Selena a făcut un pas important și în industria de beauty, lansând o linie de produse cosmetice având același nume ca albumul, și anume Rare Beauty. În iulie, Selena a lansat și fondul Rare Impact, având un obiectiv ambițios, și anume de a strânge 100 de milioane de dolari în 10 ani pentru a le oferi persoanelor din comunități defavorizate servicii de sănătate mintală.

Lily Collins

Lansarea serialului de pe Netflix Emily in Paris a făcut-o pe Lily Collins să revină în atenția publicului, deși în trecut a mai jucat în destule filme precum Stuck in Love, The Mortal Instruments: City of Bones sau Love, Rosie. Încă de la lansarea din octombrie 2020, serialul s-a bucurat de multe aprecieri, dar și critici din cauza faptului că portretizează o serie de stereotipuri și clișee, iar în luna noiembrie Netflix a anunțat că deja se pregătește al doilea sezon.

Justin Bieber

Cariera lui Justin Bieber a cunoscut în 2020 o ascensiune incredibilă și spunem asta pentru că artistul a lansat un documentar intitulat Justin Bieber: Seasons, în care este vorba despre viața lui și cariera muzicală. În plus, a mai scos și albumul Changes, demonstrând astfel că s-a putut întoarce la pasiunile sale, deși a trecut prin momente dificile. El a avut parte și de sprijinul soției sale, Hailey Bieber.

Demi Lovato

Demi Lovato este o altă vedetă care în ultimii ani a trecut prin momente dificile, cum ar fi problemele cu consumul de droguri. Însă, ea a lansat în 2020 mai multe single-uri, cum ar fi I Love Me și Commander in Chief, iar în octombrie 2020, artista a prezentat gala E! People’s Choice Awards. Demi Lovato s-a aflat în atenția presei și în urma logodnei scurte și eșuate cu Max Ehrich.

Taylor Swift

În ceea ce o privește pe Taylor Swift, începutul anului 2020 a fost incredibil pentru ea. Iar motivul are legătură cu lansarea documentarului Miss Americana, care o are în centrul pe artistă, dezvăluind detalii neștiute despre cariera ei. În plus, în luna iulie a lansat și cel de-al optulea album de studio, Folklore.

