Specialități culturale în ianuarie

Cum n-am niciun un dubiu că mergeți regulat la teatru și film, ce-ar fi să încercați ceva ce-ați făcut mai rar sau, poate, deloc. Oricare dintre alegeri va fi foarte bună, ordinea fiind doar cronologică.

1. Pe 24 și 25 ianuarie, la Ateneul Român, maestrul Leo Hussein va dirija Filarmonica „George Enescu” într-un program cu adevărat excepțional: Simfonia nr.40, în sol minor, KV 550 de W.A. Mozart, și Simfonia nr.4 de G. Mahler. Partitura vocală, din simfonia lui Mahler, va fi asigurată de soprana Laura Nicorescu, o rara avis pe scenele din România, deci accesibilă doar turiștilor operatici.

https://www.fge.org.ro/concert-1/concert-3-1/#event=22273577

2. În fiecare an, la Sala Radio, în luna ianuarie, are loc un spectacol de operă în concert. Anul acesta, pe 25 ianuarie, se va prezenta „Trubadurul” de Giuseppe Verdi. Orchestra Națională Radio și cunoscutul dirijor David Crescenzi, alături de nume cunoscute ale scenei lirice românești și internaționale, ne propun o nouă seară memorabilă. O prezență de care trebuie să profităm este soprana Brigitta Kele, altfel, pentru cine dorește să o asculte trebuie să meargă la Deutsche Oper am Rhein, unde, de altfel, există un mare grup de soliști români de operă și balet. Bilete: https://www.bilete.ro/opera-in-concert-trubadurul-verdi/

3. Tot la Sala Radio, pe 30 ianuarie, un concert simfonic va fi susținut, de această dată, de Orchestra de Cameră, având-o solistă pe tânăra pianistă Sânziana Mircea. La pupitru, Gianluigi Zampieri va dirija un program 100% Beethoven. Bilete: https://www.bilete.ro/orchestra-de-camera-radio/

Deci, ce poate fi mai plăcut decât un debut de an în cel pur classic style!

Text: Dana Cristescu

Foto: site AR, SR, personale, Csibi Szilvia

