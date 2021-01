Sophia Lillis, una dintre cele mai promițătoare tinere actrițe

Pentru majoritatea, adolescența nu e tocmai cea mai roz perioadă a vieții, iar dacă e să ne luăm după felul în care e portretizată în cinema-ul american, poate deveni chiar dramatică.

Cui nu-i vine în minte Carrie, personajul titular al celebrului film semnat Brian de Palma, care își revarsă furia asupra unui întreg oraș cu ajutorul puterilor telekinetice? Sau mai recent, Eleven, protagonista din Stranger Things, un serial care își trage seva din filmele de groază și mister optzeciste ce au în prim-plan adolescenți.

Ca și cum problemele cu părinții și profesorii, revoltele, decepțiile din dragoste și coșurile nu ar fi de ajuns, peste ele se adaugă niscaiva fenomene paranormale inexplicabile. E cazul și lui Sydney, liceeana neadaptată din serialul Netflix I Am Not Okay With This, care încearcă să gestioneze sinuciderea tatălui, propria sexualitate și descoperirea că are niște superputeri. Sydney este interpretată de Sophia Lillis, care, ca și personajul ei, este încă la liceu, dar cu toate astea știe exact ce vrea să facă mai departe: să fie actriță.

Primul ei rol important a fost în IT (tot un film horror), pentru ca apoi să interpreteze personajul lui Amy Adams din serialul Sharp Objects în tinerețe. Odată cu Nancy Drew and the Hidden Staircase a venit și primul ei rol principal, iar acum a avut parte de și mai multă celebritate, odată cu I Am Not Okay With This. Cu toate astea, nu îi place să fie în centrul atenției și vrea să se concentreze doar pe muncă. După cum a mărturisit într-un interviu în The Guardian, Sophia Lillis nu vrea să meargă la facultate după terminarea liceului, ci să joace în noi proiecte: „Pot să fiu destul de anxioasă câteodată, iar a lucra la filme e stresant uneori, pentru că vreau să fac totul bine și să nu stric munca altora.”

Foto: Netflix

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro