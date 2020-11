Situații când trebuie să-ți spui singură NU! Foarte utile dacă îți cauți un partener de cuplu

Ești singură. Poate că te-ai obișnuit și nu te deranjează. Preferi o relație de calitate în locul uneia bazată pe frici, iar teama de singurătate de multe ori ne împinge într-o relație nesatisfăcătoare sau ne împiedică să ieșim de acolo. Spui că ești complet deschisă unei noi povești de iubire, să dai șanse și bărbaților pe care aparent la prima vedere nu i-ai considera neapărat atractivi. Cu toate astea ceva te ține pe loc. Iar gândurile tale funcționează ca o frână importantă.

Nu știi exact ce vrei…

… iar asta te determină să cauți parteneri nepotriviți, să bați la uși bine ferecate. Notează pe o hârtie toate calitățile pe care ți le dorești de la un bărbat cu care să formezi un cuplu, apoi toate defectele pe care nu le-ai accepta. Dintre toate alege 10 calități obligatorii și 10 defecte intolerabile. Acum ai o viziune mai concretă care îți permite să fii atentă la cei care se încadrează în preferințele tale.

Nu te gândești să faci primul pas

Ți-e teamă să fii respinsă? Ți s-a mai întâmplat? Care au fost consecințele? Cum ai depășit momentul? Având inițiativă nu lași o șansă să treacă pe lângă tine. Cel mult primești un nu și te clarifici din timp, fără să te angajezi în jocuri de seducție reale sau fantasmate, iar el să fie doar prietenos, politicos sau manipulator, în sensul să obțină miște confirmări dar cam atât.

Nu ai așteptări realiste

Filmele de dragoste, comediile romantice, cărțile de profil ți-au poluat mintea care a conceput niște scenarii fabuloase și cu adevărat demne de domeniul imaginației. Iar asta se bate cap în cap cu realitatea care nu este atât de romanțată.

Nu vrei să încerci aplicațiile de dating online

Ești convinsă că sunt doar pentru sex, iar tu nu cauți așa ceva, ci o potențială relație. Doi oameni care pleacă din același punct al intențiilor, și văd pe parcurs dacă lucrurile se leagă adecvat, sunt compatibili. Pe principiul ce-am avut și ce-am pierdut, dacă intri în zona de dating online asta nu înseamnă că obligatoriu trebuie să te culci cu cineva. Testezi o arie în continuă expansiune și îți antrenezi capacitățile de seducție și comunicare. Dacă nu va fi o experiență cu iubire, va fi în mod sigur una de învățare, creștere și dezvoltarea setării de limite.

Nu îți mărești cercul social

Ok, în vremuri de pandemie nici nu e indicat să te întâlnești cu prea mulți oameni. Dar ce te împiedică să discuți cu persoane cu care nu ai mai fost în contact de ceva vreme, să participi la întâlniri pe Zoom cu prieteni de-ai tăi și alți prieteni de-ai lor? Cu cât îți dezvolți cercul social, cu atât există mai multe șanse de a întâlni pe cineva.

Nu există Alesul

Din categoria gândirii magice face parte și conceptul de Ales ori cum spun americanii Mr. Right. Mai degrabă există Mr. Right Now sau Alesul de acum. Iar studiile spun că trăim mai multe iubiri mari în viață, nu doar una. Și așteptându-l pe Făt Frumos cel iluzoriu, dai cu piciorul unor Cavaleri cât se poate de eligibili care ar putea aduce un plus de bine și fericire. Pentru că în final despre asta este vorba. Să îți construiești tu o viață de care ești mulțumită, împlinită, nu să pui automat semnul egal între cuplu și fericire. Astfel încât eventual să faci eronat din găsirea unui partener scopul existenței tale.

Foto: PR

