Simona Halep, prima victorie in Turneul Campioanelor de la Singapoare

Simona Halep a invins-o pe Caroline Garcia, numarul 8 mondial in ierarhia WTA. Simona Halep a invins-o pe frantuzoaica in doua seturi: 6-4, 6-2.

Partida a fost prima din grupa si a durat o ora si 25 de minute. Simona Halep a fost invinsa o singura data de Caroline Garcia, in ultimul act la Beijing, insa romanca a castigat pana acum de doua ori in fata frantuzoaicei.

Simona Halep a jucat in finala Turneului Campioanelor de la Singapoare in 2014, in 2015 si 2016 fiind eliminata inca din faza grupelor. Aceasta va juca in continuare cu invingatoarea dintre Svitolina si Wozniacki, meci ce va avea loc miercuri.

Foto: Arhiva Revistei ELLE