Simona Halep pierde cu Muguruza, ratează calificarea în finala Australian Open

Simona Halep a intrat în semifinala cu Garbine Muguruza după un parcurs impecabil la Australian Open. Ea a trecut în primă fază de Jennifer Brady, din Statele Unite, în două seturi, scor 7-6, 6-1. Apoi, a întâlnit-o fără emoții pe Harriet Dart, pe care a învins-o tot în două seturi, 6-2, 6-4. A continuat eliminând-o pe Yulia Putintseva, 6-1, 6-4. Următoarea victimă a româncei pe terenul de hard de la Melbourne a fost Elise Mertens, care nu i-a pus mari probleme – scorul final al partidei a fost 6-4, 6-4. Anett Kontaveit a cedat în fața Simonei Halep cu scorul neașteptat de 6-1, 6-1.

În semifinala de la Australian Open, Garbine Muguruza a făcut prima break-ul, conducând cu 4-3 în primul set. Simona a recuperat break-ul aducând meciul la 5-5, cu ajutorul norocului… și al fileului. Setul a ajuns la tie break, unde Simona a pierdut primul mini-break. Halep a recuperat, revenind de la 0-3 la 3-3. Muguruza și-a adjudecat în cele din urmă setul, cu 7-6 (10-8).

În cel de-al doilea set, Simona Halep a făcut primul break, ajungând la 2-1. Muguruza a recuperat imediat, ajungând la 2-2. Simona a câștigat următorul, game, tensionat, pe serviciul Garbinei Muguruza, și a reușit să își facă serviciul, ajungând la 4-2. Jocul dramatic a continuat până ce Simona și-a pierdut serviciul, aducând setul la 5-5. De acolo a fost o formalitate pentru Muguruza să câștige meciul, care s-a încheiat cu scorul de 7-6, 7-5.

Simona Halep a ajuns în finala Australian Open în 2018, atunci când a fost învinsă de jucătoarea daneză Caroline Wozniacki, cu 7-6, 3-6, 6-4. A fost cea de-a treia finală de Grand Slam pierdută de româncă, care între timp a ajuns să își adjudece titlul de campioană la Roland Garros și la Wimbledon.

Este o plăcere pentru mine să joc în Australia și sunt fericită să joc cel mai bun tenis al meu și să avansez în semifinale', declara ea după meciul cu Kontaveit. M-am simțit grozav azi pe teren, am simțit jocul, mă simt puternică pe picioare și am știut cum să joc împotriva ei. Am fost concentrată pe fiecare game pe care l-am jucat, și îmi face plăcere să joc aici, la Melbourne.', spunea Simona după meciul cu Kontaveit.

Pentru prima dată în carieră, Simona Halep a petrecut câteva săptămâni antrenându-se în Dubai înainte de începerea sezonului, alături de antrenorul ei, Darrem Cahill, și de Artemon Apostu-Efremov, fostul antrenor al Irinei Begu, recent intrat în echipa Simonei. 'Darren a fost foarte important încă de când l-am întâlnit, acum cinci ani, am muncit din greu la atitudinea și la jocul meu și azi sunt o persoană mai bună și o jucătoare mai bună, așa că trebuie să îi mulțumesc pentru ajutor. Aici, în Australia, pot să spun că e a doua mea casă, mă simt parte din această comunitate pentru că am un antrenor din Australia', a spus Simona, vorbind despre cum se simte să joace în Australia.

Finala turneului australian se va juca între Sofia Kenin, pentru prima oară într-o astfel de postură, și Garbine Muguruza.

