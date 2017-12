Si cuvantul anului 2017 este… FEMINISM

Merriam-Webster, dictionarul care, de mai bine de 150 de ani, furnizeaza americanilor informatii legate de limba, a desemnat cuvantul anului. Iar acesta este, poate surprinzator pentru unii, “feminism”.

Cuvintele sunt importante. Din multe motive, dar unul dintre ele este ca desemneaza realitati. Si tocmai de aceea este important ca acest dictionar care furnizeaza informatii legate de limba unui numar urias de utilizatori (peste 40 de milioane de americani pe an) a aratat, prin desemnarea unui cuvant al anului, cat de cautat a fost acest termen in 2017.

Conform comunicatului de presa, cuvantul “feminism” a fost cautarea de top de-a lungul intregului an, dar mai ales in unele momente-cheie. De exemplu, la inceputul anului, in timpul Women’s March (Marsul femeilor), care a avut loc in Washington DC in ianuarie, s-a inregistrat un prim val masiv de cautari. Discutiile care s-au iscat in jurul marsului si care vorbeau despre “feminismul” acestui eveniment sau despre ce tip de feminism era reprezentat de mars au determinat inca si mai multe cautari.

Editorii dictionarului au mai observat o multiplicare in cautari a termenului atunci cand Kellyanne Conway, acum consiliera presedintelui SUA Donald Trump, a declarat intr-un interviu ca nu se considera feminista – pentru ca asta ar insemna ca ea ar fi impotriva barbatilor si pentru sustinerea pe care miscare o are pentru alegerea libera a oricarei femei in privinta propriului corp si, implicit, a avorturilor. Faptul ca Conway a oferit un soi de definitie personala a termenului i-a facut pe oameni sa caute, din nou, definitia mai precisa a feminismului.

Conform site-ului Merriam-Webster, cautarile s-au intensificat si in perioada in care au fost lansate proiectele The Handmaid’s Tale, serialul produs de Hulu dupa distopia feminista a autoarei Margaret Atwood, si Wonder Woman – acum considerat cel mai bun film cu supereroi de utilizatorii site-ului de cronici Rotten Tomatoes.

Iar fenomenul #MeToo de la finele anului, incepand cu luna octombrie, a lansat o noua serie de cautari.

Dar, ca tot vorbim despre definitii, conform dictionarului mai sus numit, feminismul este teoria care propovaduieste egalitatea politica, sociala si economica intre sexe.

Conform DEX, feminismul reprezinta acelasi lucru, adica „mișcare socială care susține egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul în toate sferele de activitate.“

Termenul a intrat pentru prima data in dictionarul limbii engleze in 1841, cu definitia „calitatile femeilor“ (the qualities of females).

Ce este interesant cu adevarat la desemnarea acestui termen drept cuvantul anului este ca, vreme de zeci de ani, el a fost unul evitat – inclusiv de femei care afirmau ca cred in egalitate. Asociat cu acte radicale, cuvantul a fost unul de temut, ba chiar era folosit drept jignire. Iata cum, in 2017, tocmai acest termen a generat cu 70% mai multe cautari decat cu un an in urma. Pe langa asta, termenul a fost popularizat in ultimii ani de toata lumea, de la vedete pop (ti-o amintesti pe Beyonce in concert, declamand un citat din eseul Chimamandei Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists?) la brand-uri fashion.

De altfel, chiar utilizarea termenului in contexte atat de diverse a generat o temere, printre activisti, legata de comercializarea unei miscari – lucru care nu e de ignorat. Pana la urma, cate brand-uri care nu practica politici corecte fata de angajatele lor nu au folosit cuvantul drept slogan pe un tricou?

Dar, asa cum se intampla cu astfel de fenomene, ele nu fac, pana la urma, decat sa ne demonstreze cum poate ajunge un termen, de la unul evitat, la unul popular. Si daca la fel de populara devine si definitia lui, atunci poate ca avem sanse sa ajungem si la acea egalitate politica, sociala si economica despre care vorbeam.

