Shira Haas, una dintre cele mai talentate actrițe din noua generație

La începutul lui martie avea premiera Unothodox, o miniserie în patru părți care a ținut o întreagă lume aflată atunci în autoizolare lipită cu ochii de ecrane și a transformat-o pe Shira Haas, o tânără actriță israeliancă de 25 de ani, într-un star. Haas nu era, însă, străină de camera de filmat înainte. A debutat acum 6 ani în Princess, un film tulburător despre relația abuzivă dintre o fată de 12 ani și iubitul mamei, care a fost premiat la Festivalul de Film de la Ierusalim înainte de a ajunge la Karlovy Vary și Sundance. În CV-ul ei mai are și un film în care o are parteneră de ecran pe Jessica Chastain (Zookeeper) și debutul în lungmetrajul lui Natalie Portman, A Tale of Love and Darkness.

Creatoarele serialului Netflix căutau pe cineva foarte particular pentru a interpreta rolul principal, o tânără dintr-o comunitate de evrei ultrareligioși din Brooklyn care într-o zi fuge de rude și de soțul ei, cu care fusese căsătorită forțat, și traversează oceanul pentru a-și căuta mama înstrăinată care locuiește în Berlin. Dincolo de faptul că trebuia să vrăjească spectatorii, interpreta lui Etsy trebuia să aibă și voce, să cânte la pian, să știe engleză și să poată învăța Yiddish. Producătorii își pierduseră speranța până când Shira Haas a venit la casting și și-au dat seama din prima că este perfectă pentru rol. Oricine a văzut Unorthodox este, cu siguranță, de acord.

Din păcate, povestea lui Etsy, inspirată din cartea de memorii a lui Deborah Feldman, este povestea mai multor femei care trăiesc private de drepturi și libertăți în societăți religioase conservatoare. „(n.r.: Etsy) trece prin atâtea conflicte. Este puternică, încăpățânată și știe ce vrea, dar în același timp e foarte naivă și vrea să facă pe plac oamenilor și să se integreze. E o provocare minunată pentru o actriță să fii toate astea și e în continuare greu să găsești partituri feminine atât de puternice”, spune Shira Haas într-un interviu.

Din cauza pandemiei, nu s-a putut bucura pe deplin de succesul venit în urma serialului Unorthodox – o premieră cu public numeros, turnee etc. – dar cu siguranță va mai avea ocazii, pentru că pentru Shira Haas și multele ei talente acesta pare a fi doar începutul.

Foto: PR

