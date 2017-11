„The Shattered Lens”, o carte despre viata ca prizonier in Siria

Jonathan Alpeyrie va lansa o carte alaturi de Stash Luczkiw, in care va povesti despre viata ca prizonier in Siria.

Jonathan Alpeyrie este un fotograf din Statele Unite, care de-a lungul carierei sale a mers in numeroase zone de conflict. Acesta, in calitate de fotograf si jurnalist, a imortalizat viata oamenilor din zonele de razboi, zone din care acestia incercau sa fuga. Copii, femei, spitale pline de raniti, toate se intalnesc in fotografiile lui Alpeyrie.

Desi a mers in 14 zone de conflict si a trait in mijlocul terorii, el nu si-ar fi imaginat ca intr-o zi va deveni prizonier, insa pe 29 aprilie 2013, viata lui s-a schimbat. Aflat in cea de-a treia sa calatorie in zona de razboi din Siria, acesta a fost rapit de rebeli. A fost tinut prizonier timp de 81 de zile si a fost eliberat pentru suma de 450.000 de dolari.

Alpeyrie descrie in cartea „The Shattered Lens” cum a fost sa traiasca alaturi de cei care l-au capturat. Acesta a incercat sa descopere latura lor umana si a luat parte la activitatile acestora, i-a invatat sa inoate, s-a rugat alaturi de ei si a incercat sa le invete limba si cultura.

Jonathan Alpeyrie vorbeste in paginile acestei carti despre ceea ce l-a ajutat sa nu isi piarda speranta, despre procesul de eliberare si despre viata in Siria.