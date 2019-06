Serialele cu care merită să îți pierzi timpul vara aceasta

Dacă erai în căutarea unui motiv pentru a sta în fața televizorului sau a laptopului în zilele toride de vară, avem noi câteva sugestii pentru tine. Te avertizăm: dau dependență!

Stranger Things – sezonul 3

Nostalgie? Horror? Acțiune? Ți se pare interesant ce zicem? Atunci cu siguranță ești unul dintre fanii serialului Stranger Things. Sezonul 3 revine la Netfliz pe 4 iulie cu 8 episoade care te vor captiva. Este anul 1985 în Hawkins, Indiana, iar vara este în toi. Toată lumea este în vacanță, s-a deschis un nou mall în oraș, iar puștii din Hawkins se transformă în adolescenți. Poveștile de iubire complică dinamica grupului, însă vor căuta o soluție pentru a crește, fără să se despartă. Între timp, un pericol se apropie. Atunci când orașul este amenințat de dușmani mai noi sau mai vechi, Eleven și prietenii ei își amintesc de faptul că răul nu dispare, ci evoluează. Acum trebuie să se alieze pentru a supraviețui și să își aducă aminte că prietenia este mai puternică decât teama.

Big Little Lies – sezonul 2

Ce este cel mai important de știut despre sezonul doi al serialului fenomen Big Little Lies? Legendara Meryl Streep se alătură distribuției ca soacra lui Celeste (Nicole Kidman), care obsedată de a afla ce s-a întâmplat cu adevărat cu fiul ei, Perry (Alexander Skarsgard). Și dacă ținem cont de modul în care s-a terminat primul sezon, putem spune cu siguranță că micile minciuni vor deveni acum și mai greu de acoperit.

Euphoria

Noul serial HBO o are ca protagonistă pe Zendaya, iar ca producător pe celebrul Drake (coloana sonoră superbă este un bonus). Un grup de liceeni navighează printre problemele tipice vârstei, sex, droguri, relații, drame, prietenii și social media. Serialul este adaptat după show-ul israelian cu același nume.

WHAT/IF

Dacă o străină misterioasă ți-ar face o ofertă imposibil de refuzat, ai accepta? Aceasta este premiza de la care pleacă noul serial Netflix, care o are ca protagonistă pe Renee Zellweger. Thrillerul social neo-noir WHAT/IF explorează consecințele a ceea ce se întâmplă atunci când oameni decenți încep să facă lucruri inacceptabile. Un serial bazat pe conflict și mize de moralitate, cu un prim sezon în care doi tineri căsătoriți acceptă oferta lipsită de etică a unei femei, pentru a rezolva o problemă financiară gravă.

Veronica Mars

Unul dintre cele mai așteptate seriale ale verii este, de fapt, o continuare a poveștii care a luat final în 2007. Kristen Bell revine în rolul care i-a adus celebritatea, cel al unei tinere detectiv particular care investighează crimele care au loc în orășelul Neptune. Acțiune garantată, dar pregătește-te și pentru multe scene sexy și amuzante.

Grand Hotel

Eva Longoria este producătorul executiv al acestui serial ce are la bază show-ul spaniol cu același nume, care s-a bucurat de un succes imens. Roselyn Sánchez și actorul Demián Bichir, nominalizat la Oscar, sunt protagoniștii acestei drame despre scandalurile presărate cu scene și ipostaze sexy care au loc la un hotel de lux din Miami Beach.

The Handmaid’s Tale – sezonul 3

Dacă ai urmărit, ca și noi, cu sufletul la gură, șoc și înfrigurare, acțiunea din cele două sezoane de până acum ale acestui serial, atunci cu siguranță ai așteptat revenirea lui pe micile ecrane. Ecranizarea romanului scris de Margaret Atwood este unul dintre cele mai vizionate seriale ale momentului și ne prezintă o lume pe care sperăm să nu o vedem niciodată devenită realitate.

Succession

Succession este de departe unul dintre cele mai bune seriale ale momentului, chiar dacă nu este atât de cunoscut precum cele despre care am vorbit până acum. Din fericire, al doilea sezon va avea premiera în august deci ai timp suficient pentru a fi la zi cu acțiunea din acest show care urmărește viața unei familii care deține o companie de mass media. Fiecare episod este captivant, în cel mai complicat mod posibil.

Good Omens

Chiar dacă acest serial a avut premiera la finalul primăverii, există numeroase motive pentru care ți-l recomandăm. În primul rând, Apocalipsa nu a părut niciodată așa de amuzantă ca în acest show. Un al doilea motiv: Michael Sheen și David Tennant sunt un duo senzațional în rolurile lor de înger și demon care, întâmplător, sunt și cei mai buni prieteni și și-ar dori ca Apocalipsa să nu aibă loc. Să mai precizăm că unul dintre rolurile secundare este interpretat de Jon Hamm?

When They See Us

De la regizoarea Ava DuVernay vine această mini-serie inspirată din povestea adevărată cunoscută sub numele de Central Park Five. În 1989 cinci adolescenți de culoare au fost acuzați și condamnați pe nedrept de un viol pe care nu l-au comis. Seria are ca focus modul în care tinerii au fost tratați de poliție și cum cazul a fost prezentat în mass media.

Four Weddings and a Funeral

Pentru fanii Game of Thrones cărora le este dor de Missandei, avem o veste relativ bună. O poți vedea pe actrița Nathalie Emmanuel în această mini serie ce are la bază celebra comedie romantică din 1994 cu Hugh Grant și Andie MacDowell. Produs de Mindy Kaling, serialul urmărește povestea a patru prieteni americani care se reunesc pentru într-o vară pentru patru nunți și, da, o înmormântare. Și încă ceva: Andie MacDowell are un rol important în această serie.

Black Mirror – sezonul 5

Black Mirror sezonul 5 aduce trei povești noi de la creatorul Charlie Brooker, toate disponibile pe Netflix, menite a-ți atrage atenția asupra modului în care tehnologia a schimbat toate aspectele vieții noastre. Striking Vipers îi are ca protagoniști pe Anthony Mackie și Yahya Abdul-Mateen II ca doi prieteni care se reunesc datorită unui joc video. SMITHEREENS spune povestea unui șofer de taxi cu un plan personal care ajunge în centrul atenției într-o zi în care totul scapă de sub control, iar Miley Cyrus are rolul principal în Rachel, Jack and Ashley Too, o poveste despre realitatea din spatele imaginii perfecte a unei vedete pop.

The Boys

Chace Crawford, starul din Gossip Girl, revine pe micile ecrane în acest serial despre un grup de șapte tineri supereroi. Poate te gândești că încă un serial despre supereroi nu are cu ce să vină nou. Premisa este însă una interesantă, căci cei șapte se lasă influențați de valul celebrității și își folosesc abilitățile în moduri neaștepate și contra legii. Așteaptă-te la scene de acțiune, comedie neagră și.. super-sex.

Orange Is the New Black – sezonul 7

În această vară ne despărțim de personajele din Orange Is the New Black, primul serial original Netflix, unul dintre cele mai apreciate și controversate serii din ultimii ani, care a abordat fără teamă unele dintre cele mai dificile, relevante și umane povești din zilele noastre. În ultimul sezon, doamnele din penitenciarul Litchfield s-au împăcat cu faptul că închisoarea le-a schimbat pentru totdeauna. Piper se confruntă cu viața în libertate, în timp ce viața din Max, la fel de coruptă și nedreaptă ca întotdeauna, continuă fără ea. Prietenia dintre Taystee și Cindy se află în balanță, Gloria și ajutoarele ei de la bucătărie se confruntă cu adevărul crud al obsesiei pentru profit aduse de Polycon, în timp ce restul personajelor aleargă după droguri sau idealuri și se confruntă cu realitatea locului lor în lume.

Too Old to Die Young

Nicolas Winding Refn, regizorul apreciatului film Drive, ne aduce această serie în care rolul principal este interpretat de Miles Teller. Serialul spune povestea detectivului Martin Jones, care duce o viață dublă ca asasin plătit pentru lumea interlopă din Los Angeles și care are o criză existențială care îl face să se afunde și mai mult într-o lume plină de violeță și crime.

Catch-22

O adaptare cu un buget impresionant a romanului clasic al lui Joseph Heller, cu o distribuție pe măsură: George Clooney, Kyle Chandler, Hugh Laurie și mulți alții.

Cernobîl

Unul dintre cele mai apreciate dar și controversate seriale ale momentului spune povestea din spatele unuia dintre cele mai mari dezastre nucleare din istoria omenirii, ale cărui efecte negative se resimt chiar și azi. Filmul are în centru trei personaje: Valery Legasov, un om de știință care investighează accidentul și care ajută la găsirea unei soluții pentru diminuarea consecințelor (jucat de Jared Harris), fiziciana Ulana Khomyuk (Emily Watson) din Belarus, care detectează rapid dezastrul de la distanță și vrea să afle adevărul, și Boris Scerbina (Stellan Skarsgård), un înalt oficial sovietic desemnat să se ocupe de urmările incidentului (și să controleze răspândirea informațiilor legate de el care ar putea slăbi puterea URSS).

Citește și:

Cele mai bune documentare din 2019

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK