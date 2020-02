Seriale noi cu care merită să îți pierzi timpul în 2020

Din acest motiv este și extrem de dificil de a face o selecție riguroasă a noilor producții tv pe care să nu le ratezi, însă recomandările noastre de mai jos cu siguranță îți vor fi de ajutor.

Fiecare serial vine cu povești unice, cu distribuții impresionante sau echipe de producție care au mai lansat de-a lungul anilor povești de succes. Iată selecția noastră a serialelor noi cu care chiar merită să îți pierzi timpul în 2020.

9-1-1: Lone Star

Serialul îi are ca protagoniști pe Rob Lowe și Liv Tyler și este o dramă despre perioada dificilă prin care trece un pompier, unul dintre cei care a participat la salvarea victimelor de la World Trade Center din 11 Septembrie, după ce decide să se mute cu fiul lui în Austin, Texas. Aici el va continua misiunea de a salva vieți omenești, încercând să facă față problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Avenue 5

Armando Iannucci, creatorul serialului Veep, revine pe micile ecrane cu o comedie savuroasă care îl are în rolul principal pe Hugh Laurie, îndrăgitul actor din House. El este căpitanul unei nave spațiale de lux care efectuează o călătorie de opt săptămâni în jurul Planetei Saturn având la bord în jur de 5000 de celebrități și oameni cu averi exorbitante. Însă ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță inedită se transformă într-una foarte neplăcută după ce, din cauza unei avarii, călătoria preconizată ajunge să fie estimată la… câțiva ani.

Defending Jacob

Chris Evans este la primul rol principal într-o producție tv. El interpretează rolul unui procuror a cărui viață este dată peste cap atunci când fiul său devine suspectul principal într-un caz de crimă. Serialul dramă are la bază romanul cu același nume scris de William Landay, iar din distribuție mai fac parte Jaeden Martell, Michelle Dockery, Cherry Jones și Pablo Schreiber.

High Fidelity

Inspirat de filmul cu același nume din 2000, serialul o are ca protagonistă pe Rob Brooks (Zoë Kravitz), o tânără care deține un magazin cu viniluri în cartierul Crown Heights din Brooklyn. Prin intermediul muzicii, ea retrăiește fostele relații, încercând să descopere de ce acestea nu au funcționat, și realizează că trebuie să își asume greșelile din trecut și realitatea cruntă dacă vrea să își poată pune ordine în viață.

Hollywood

Celebrul producător Ryan Murphy își pune amprenta asupra acestui nou serial care va avea premiera pe Netflix la sfârșitul primăverii. Despre Hollywood, producătorul spune că este o scrisoare de dragoste pentru era de aur a Tinseltown – în alte cuvinte ne așteptăm la Humphrey Bogart, John Wayne, Jean Harlow, Lucille Ball și Vivien Leigh, mai ales că acțiunea are loc în anii 40. Mai mult decât atât, el spune că mini-seria va prezenta Hollywood-ul și industria sexuală și cum absolut totul s-a schimbat, dar nimic nu s-a schimbat. Distribuția este și ea remarcabilă: Darren Criss, Jim Parsons, Dylan McDermott, Patti LuPone, Holland Taylor, Jeremy Pope, Samara Weaving, Maude Apatow și Jake Picking (acesta interpretându-l pe Rock Hudson).

Hunters

Cel mai recent serial produs de Jordan Peele – cel care ne-a fascinat cu Get Out – este un serial dramă de acțiune despre un grup de vânători de naziști care trăiesc în New York, în 1977. Liderul lor? Un supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz, rol interpretat de legendarul Al Pacino. Din distribuția serialului mai fac parte Logan Lerman, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Carol Kane și Josh Radnor. De ce merită să îl vezi? O spunem din nou: Al Pacino!!!!

I Know This Much Is True

Mark Ruffalo x 2! Mini-seria cu șase episoade îl are pe Mark Ruffalo în rol principal, dublu, interpretându-i pe frații gemeni Dominick și Thomas Birdsey. Serialul prezintă viața celor doi, cu momente tragice, vesele, sacrificii, dezamăgiri, trădare și asumarea consecințelor faptelor din trecut. Din distribuția serialului mai fac parte Melissa Leo, Imogen Poots, Kathryn Hahn, Archie Panjabi și Rosie ODonnell.

Impeachment: American Crime Story

Un serial care se anunță încă de la bun început controversat, mai ales că va fi difuzat în perioada desfășurării Alegerilor Prezidențiale din America. Serialul se va concentra pe scandalul Bill Clinton-Monica Lewinsky și pe faptul că Bill Clinton a fost inculpat pentru acte sexuale cu o internă de la Casa Albă. Beanie Feldstein o va interpreta pe Lewinsky, iar Clive Owen pe Bill Clinton.

Little Fires Everywhere

Reese Witherspoon și Kerry Washington interpretează rolurile principale din serialul adaptat după romanul de succes al lui Celeste Ng. Este povestea a două familii care locuiesc în Shaker Heights, Ohio: Richardson, o familie foarte bogată cu patru copii, și Warren, o familie compusă din mamă și fiica și care se confruntă cu mari probleme financiare. În ciuda acestor diferențe, între copiii din cele două familii se leagă o prietenie strânsă.

Mrs. America

Unul dintre principalele motive pentru care Mrs. America se află pe lista noastră de recomandări este simplu: inegalabila Cate Blanchett! Ea interpretează rolul activistei Phyllis Schlafly, iar din distribuție mai fac parte Rose Byrne, în rolul celebrei feministe Gloria Steinem, Uzo Aduba va fi Shirley Chisholm, prima femeie de culoare aleasă în Congresul American, Elizabeth Banks și Tracey Ullman. Și dacă titlul serialul te duce cu gândul la un concurs de frumusețe, ne pare rău să îți spunem, dar te-ai înșela amarnic. Este vorba de lupta femeilor din America în anii 70 pentru a introduce în Constituția Americană cel de-al optulea Amendament care legifera egalitatea de drepturi.

Star Trek: Picard

Dacă ești fan al producțiilor SF, mai ales a seriilor precedente din Star Trek, atunci vizionarea acestui serial va fi o adevărată plăcere pentru tine, mai ales că marchează revenirea pe micile ecrane a unuia dintre cele mai îndrăgite personaje. Este vorba de Jean-Luc Picard, interpretat, bineînțeles, de Patrick Stewart. Acțiunea serialului are loc la două decade după cea din Star Trek: Nemesis, iar Jean-Luc Picard se confruntă cu moartea prietenului său apropiat, Data, dar și cu distrugerea planetei sale, Romulus, de o supernovă.

The Falcon and the Winter Soldier

Este unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului, în special de fanii Marvel. Acțiunea are loc după evenimentele din Avengers: Endgame și urmărește aventurile prin care trec Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) și Bucky Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan), în lupta cu forțele răului. Mai este nevoie să spunem că vom vedea numeroase scene de acțiune cu acești doi supereroi?

The Outsider

Serialul are la bază un roman scris de Stephen King și spunând asta probabil deja știi că nu vei viziona o producție lipsită de momente intense, răsturnări de situație sau… prezențe paranormale. Din distribuția acestui serial dramă fac parte Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Jason Bateman, Bill Camp și Paddy Considine. Un polițist încearcă să identifice ucigașul unui adolescent, însă ceea ce părea un caz simplu la început se dovedește mult peste puterea lui de înțelegere, mai ales că, pe parcurs, iese la iveală faptul că prezențe supranaturale sunt implicate într-un lung șir de crime.

The New Pope

Bine ai venit la întâlnirea cu The New Pope, un serial diferit de The Young Pope. Bine… puțin diferit.. Serialul lui Paolo Sorrentino revine cu Papa Pius XIII (Jude Law), a.k.a. the young pope, în comă și Sir John Brannox (John Malkovich) care este dorit ca potențial înlocuitor. Dacă ai văzut trailer-ul, însă ceea ce am spus mai sus te face să îți pui unele semne de întrebare, avem o veste bună: Da, vei avea ocazia să îl vezi pe micile ecrane pe Jude Law plimbându-se pe plajă, purtând doar un slip alb.

The Undoing

Dacă ți-a plăcut Big Little Lies, atunci acest serial este pentru tine! Nicole Kidman interpretează rolul principal, iar din distribuție mai fac parte Hugh Grant, Edgar Ramirez și Lily Rabe. Este povestea unei celebre psiholog care descoperă, după dispariția soțului ei, că tot ceea ce credea a fi adevărat este o minciună.

WandaVision

Încă un serial cu personaje din universul Marvel? Noi abia îl așteptăm mai ales că protagoniștii sunt Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) și Vision (Paul Bettany). Conceptul este unul interesant, mai ales că acțiunea pare a avea loc în 1950, iar potrivit producătorilor va fi jumătate sitcom, jumătate spectaculos precum un film Marvel. Pe noi ne-a convins că trebuie să îl urmărim.

Citește și:

10 filme și documentare pe care orice femeie pasionată de modă ar trebui să le vadă

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro