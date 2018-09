Serena nu e om și tenisul nu se joacă în vid

Serena nu e om – asta a părut să fie acordul unanim al celor care au comentat partida de tenis dintre Williams și japoneza Naomi Osaka, o debutantă în lumea rarefiată a finalelor de Grand Slam. Serena a exagerat, Serena a fost isterică, Serena a fost nedreaptă, o divă care i-a pus stadionul în cap adversarei, Serena nu știe să piardă și e păcat să vezi asta de la ceea ce numeam până acum o mare campioană. Cam asta se vedea, pe ecranele pe care le aveam la dispoziție și care oglindeau opiniile internetului, femei și bărbați deopotrivă.

Apoi erau celelalte opinii – Serena a făcut foarte bine să se revolte, nu a ales să tacă atunci când a fost nedreptățită, a dovedit calități incontestabile de lider atunci când a reușit să facă 24 de mii de oameni să nu mai huiduie, indignați de conflict, și să îi aplaude lui Osaka victoria, Serena nu a dat înapoi nici în conferința de presă care a urmat meciului, susținându-și sus și tare punctul de vedere și păstrând în același timp un ton respectuos la adresa arbitrului care o nedreptățise. Fiecare dintre aceste tabere părea să aibă dreptate.

Sâmbătă noaptea, Serena a pornit ca favorită împotriva lui Naomi Osaka în finala US Open, turneu care se joacă, cum se spune, la ea acasă. Era a doua mare finală de la nașterea fiicei ei anul trecut, era într-o formă mult mai bună decât la prima, la Wimbledon, și miza era uriașă. Câștigând, Serena ar fi cules niște lauri speciali – reușind să revină în forță în joc după o naștere cu complicații care au necesitat intervenții chirurgicale, în plus, ar fi egalat-o pe Margaret Court, o jucătoare dintr-o altă eră care deține 24 de trofee de Grand Slam, devenind astfel incontestabil cea mai bună jucătoare din toate timpurile', un titlu onorific care i se acordă sau retrage de către public după cum bate vântul.

Primul set a fost rezolvat rapid de Naomi Osaka, însă în al doilea Serena a încercat să revină, lucru pe care l-a mai făcut, de altfel, în multe rânduri, reușind chiar să facă un break. De atunci au început să se complice lucrurile. Antrenorul ei, Patrick Mouratoglu, i-a făcut semne din tribună. Arbitrul Carlos Ramos le-a interceptat și a dat un avertisment. Serena, cunoscută pentru faptul că nu acceptă coaching pe teren nici măcar în competițiile în care acest lucru este permis, s-a revoltat: Nu trișez, prefer să pierd.' Jocul a mers mai departe, cu campioana americană vizibil enervată. Apoi, Serena a spart o rachetă, lovind-o violent de suprafața de joc. Arbitrul a sancționat-o cu un punct. De aici, Serena s-a dezlănțuit, numindu-l hoț pe arbitru pentru punctul furat și somându-l să își ceară scuze. Arbitrul a sancționat-o atunci, pentru a treia abatere, luându-i un întreg game.

„You owe me an apology!”

Serena was fired up with the official in the final set of the US Open final. pic.twitter.com/r6RSbrirnV

— ESPN (@espn) September 8, 2018