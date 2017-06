Sentimente pe care le vei avea doar pentru barbatul cu care ar trebui sa te casatoresti

Surpriza a fost ca, mai tarziu, tocmai acele persoane au intalnit pe altcineva, iar sentimentele nu au fost doar verbalizate, ci finalizate intr-o casatorie in doar cateva saptamani, luni. De aceea suntem si siguri de faptul ca atunci cand gasesti persoana potrivita, nu trebuie sa astepti ani intregi pentru a face pasul final spre destinatia intregii vieti impreuna. L-ai cunoscut, te-ai indragostit si l-ai vrut pentru totdeauna. In cazurile fericite, lucrurile sunt chiar atat de simple.

Atunci cand iti intalnesti marea dragoste a vietii tale, rationamentele logice raman pe locul doi, iar tu esti guvernata de un singur sentiment: nu stii exact cum, ce, de cand, dar ceva e acolo. Ceva diferit fata de tot ceea ce ai avut si simtit anterior, ceva ce face lucrurile sa mearga pur si simplu de la sine. Sa vedem despre ce e vorba si cum iti poti da seama ca cel de langa tine poate fi viitorul tau sot.

1. Vei fi surprinsa ca un barbat ca el chiar exista

V-ati trezit vreodata stand minute, ore in sir poate, si uitandu-va la partenerul vostru care isi citea linistit ziarul de dimineata, intrebandu-va “Ce am facut sa merit un barbat ca el?” Daca da, atunci sunteti sigure ca il iubiti cu adevarat. Atunci cand aveti partenerul pe care vi l-ati dorit dintotdeauna langa voi, lucrurile pe care le stiati inainte despre relatii par sa fie total gresite. Toate dezamagirile par sa fi disparut odata cu aceasta prezenta ce poate tine locul pana si cafelei de dimineata pe care o adorati.

Da, atunci cand sunteti fericite si sigure ca va iubiti si ca aveti un viitor impreuna, veti simti chiar surprindere ca barbatii ca el inca mai exista si, mai ales, ca el face parte activ din viata voastra de zi cu zi. Acesta este un sentiment chiar… unic.

2. Te vei simti in totalitate confortabil in propria ta piele

Cu siguranta aveti niste tabieturi fara de care nu v-ati mai simti voi insiva si cu aceeasi siguranta, de multe ori, ati fost nesigure daca cineva vi le va putea accepta. De la curatenia obsesiva la momentele de liniste in care vreti doar sa fiti singure, de la acea muzica pe care sperati sa nu o mai asculte nimeni, pana la filmele siropoase la care va feriti sa plangeti in compania cuiva, barbatul alaturi de care va veti impartasi intreaga viata va accepta si va iubi tot ceea ce tine de persoana voastra, mai placut sau mai putin placut. Cu siguranta va adora chiar si acele momente cand veti deveni suparate, plangacioase si alintate.

3. Te vei simti atrasa de el tot timpul

Fie ca e brunet, inalt, cu barba, ori blond cu ochii albastri in care va pierdeti de fiecare data, fie ca e mai scund, ori ca are anumite ticuri deranjante pentru altii, pe barbatul pe care il iubiti cu adevarat il veti dori in fiecare moment al vietii voastre. Mereu vi se va parea seducator, sexy si va veti abtine cu greu sa nu ii oferiti afectiune continua.

4. Vei simti ca poti rezolva orice problema cu el fara o cearta

Stim ca ati avut momente cand chiar va placea o mica cearta. Se spune ca dragostea fara scantei nu exista si ca cine se iubeste, se tachineaza. Noi credem ca e total gresit si suntem siguri ca daca v-ati gasit perechea, certurile vi se vor parea inutile. Cand doi oameni se iubesc cu adevarat, rezolvarea problemelor se face pe calea comunicarii, pentru ca timpul pierdut in conflicte inseamna timp pierdut din viata voastra impreuna si nu, nu mai poate fi recuperat.

5. Vei simti ca te apreciaza cu adevarat

Daca te face mai tot timpul sa te simti ca un miracol, ca ceva magic, atunci este barbatul alaturi de care ar trebui sa imbatranesti. De cate ori v-ati intrebat in trecut “oare ce simte pentru mine? Oare ce gandeste acum in legatura cu relatia noastra”?.

Toate acele incertitudini ce v-au furat noptile si odihna, alaturi de barbatul care va iubeste cu adevarat, acestea se transforma in certitudini pe care nu trebuie sa le auziti de la el niciodata. Daca va face sa va simtiti ca sunteti cel mai bun lucru ce i s-a intamplat vreodata, atunci va veti simti complet sigure si increzatoare, iar iubirea dintre voi nu va mai fi vreun ideal la care nu puteti ajunge, ci o realitate.

