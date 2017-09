Semne ca nu te simti confortabil in relatia ta

Daca te regasesti in situatia asta, poate fi greu sa-ti dai seama care sunt cauzele care duc la problema asta.

Cel mai bine este sa analizezi situatia si sa incerci sa indrepti lucrurile, pana nu devine prea tarziu si o despartire va fi inevitabila.

1. Nu ai incredere in partenerul tau

Atunci cand te simti confortabil alaturi de cineva, ai incredere totala in acea persoana. Daca nu esti sigura ca te poti increde in partenerul tau, nu esti destul de relaxata pe cat ai merita sa fii. Un semn ca nu ai incredere in partenerul tau este ca, in trecut, ti-o fi dat semne de infidelitate, sau chiar ti-a strecurat cateva minciuni. Si nu ar trebui sa stai alaturi de o persoana care te face sa iti imaginezi mii de scenarii atunci cand nu este alaturi de tine.

2. Nu vrei sa le vorbesti prietenilor despre relatia ta

Pur si simplu nu vrei sa fii acea persoana care se lauda intr-una prietenilor cat de minunat este iubitul tau si cat de bine va intelegeti, cand, in realitate, lucrurile nu sunt tocmai roz. Dar daca cunostintele tale se arata a fi interesate de relatia pe care o ai cu partenerul tau si tot refuzi sa eviti acest subiect, inseamna ca ceva nu merge prea bine intre voi doi. Poate ar fi cazul sa porti o discutie mai serioasa cu el si sa incercati sa lamuriti cateva aspecte.

Citeste si:

Care sunt semnele unei relatii nefericite

3. Nu renunti la machiaj in preajma lui

Daca dupa mai multe luni sau chiar ani, iubitul tau nu te-a vazut fara machiaj nici macar o singura data, atunci este clar ca nu te simti in largul tau sa ii prezinti si o latura a ta mai naturala. In acelasi timp, daca are ceva de comentat referitor la aspectul tau fara machiaj, atunci nu mai ai ce cauta langa o persoana care este intr-o relatie cu tine numai pentru aspectul fizic.

4. Te inchizi in tine si nu ii dezvalui adevaratele tale sentimente

Daca iti vine in minte o gluma sau vrei sa sa impartasesti o opinie cu el, dar eviti sa vorbesti, atunci asta este primul semn care ar trebui sa te alarmeze. Nu poti avea o relatie normala cu cineva daca iti este frica sa-ti exprimi ideile sau sa spui tot ce vrei, in voie. Lipsa comunicarii este cea mai mare bariera care sta intre tine si o relatie normala cu partenerul tau.

5. Simti ca nu mai esti tu de cand stai cu el

Daca inainte de a-l cunoaste pe iubitul tau, erai o persoana plina de viata, sociabila si fericita, iar dupa ce te-ai apropiat cat mai mult de el ai sesizat o schimbare radicala in comportamentul tau, atunci este clar faptul ca partenerul tau are o influenta nu foarte buna asupra ta. Este inevitabil ca atunci cand ne petrecem mult timp alaturi de o persoana, tindem sa imprumutam din caracteristicile si obiceiurile lor, dar nu este deloc in regula sa ajungem sa ne pierdem identitatea complet.

Citeste si:

10 greseli critice pe care le fac in relatii aproape toti barbatii de succes

6. Te simti ignorata

In orice relatie sanatoasa, partenerii ar trebui sa isi acorde atentie reciproc. Daca iubitul tau nu te intreaba decat foarte rar cum te simti, ce ti s-a mai intamplat, atunci este normal sa te simti cateodata ignorata. In acest caz, cel mai bine este sa vorbesti cu el despre acest lucru.

Text: Petra Murariu-Magureanu

Foto: Imaxtree