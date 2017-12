Semne ca esti cu adevarat indragostit si nu este doar o simpla atractie

Dragostea si dorinta pot fi usor confundate pentru ca, in general, dorinta este primul semn al iubirii. Este ceva cat se poate de natural.

Corpul nostru functioneaza conform instinctelor atunci cand suntem atrasi de aspectul fizic al unei persoane. Dorinta nu este nimic altceva decat o puternica atractie sexuala. Nu este ceva rau, insa, din pacate, nu este nici durabil. Dar, daca esti norocoasa, se poate transforma in iubire.

Poti face sex fara sa simti nimic si poti face sex simtind o multime de lucruri. Uite cum poti afla7 daca esti cu adevarat indragostita de partenerul tau sau doar te atrage sexual:

1. Iti iei timp pentru a va cunoaste mai bine

Ia-ti spatiul si timpul de care ai nevoie pentru a va cunoaste cat mai bine. Daca nu ati fost niciodata intr-o vacanta impreuna, cu siguranta nu va cunoasteti indeajuns. Ai fi surprinsa cate lucruri poti afla despre o persoana atunci cand calatoriti impreuna.

2. Sentimentele nu dispar

Pasiunea si atractia pot duce cu usurinta la iubire, insa sentimentul de indragostire poate fluctua si chiar disparea intr-o fractiune de secunda daca este vorba doar de dorinta. Afectiunea, dragostea sincera care este guvernata de sentimente profunde nu se aprinde si se stinge atat de usor.

3. Sunt si alte sentimente la mijloc

Daca iubirea pe care o simti este acompaniata si de sentimente de frica, gelozie sau de dorinta de a il controla pe celalat, este foarte probabil sa fie vorba doar despre dorinta. Iubirea este o constanta care exista intre doua persoane si se bazeaza pe reciprocitate. Este ceva natural, care functioneaza de la sine, nu ceva apasator de care trebuie sa ne ingrijim in permanenta.

4. Sentimentul de castig, si nu de pierdere

Iubirea adevarata are puterea sa tina piept tuturor furtunilor. Este atat de puternica incat este posibil sa iubesti mai mult decat o singura persoana in acelasi timp.

5. Sentimentul este autentic

Analizeaza-ti cu grija sentimentele. Doar reactionezi la un factor exterior sau sentimentul provine cu adevarat din adancul inimii tale? Este o diferenta semnificativa, pentru ca cel din urma vine din propria ta fiinta, chiar din sufletul tau. Te face sa te simti pedepsit, entuziasmat, emotionat si liber in acelasi timp.

Primul sentiment insa, poate veni dintr-un exces de zel, poate fi doar vocea ego-ului care pur si simplu reactioneaza la cineva asemanator tie. Si acesta te face sa fii entuziasmata, dar vine la pachet cu sentimente precum frustrarea, epuizarea si furia ca te simti in permanenta neajutorata.

6. Sentimentul este reciproc

Oamenii, in general, experimenteaza mai multe stagii de dorinta si de iubire. Putem, in mod gresit, presupune ca cu cat este mai mare dorinta sexuala, cu atat mai reala este iubirea. Dar acest lucru nu este neaparat adevarat.

Iubirea trebuie sa fie prezenta de ambele parti, sa fie simtita in egala masura de ambele persoane pentru a experimenta in totalitate entuziasmul si placerea de a iubi si de a fi iubit.

7. Partenerul nu este responsabil de propria ta fericire

Simti ca ai nevoie de acesta persoana in viata ta cu orice pret? Ca fara ea nu poti fi fericita? Cauti in permanenta aprobarea si atentia partenerului? Atunci este foarte probabil sa fie vorba doar despre dorinta.

Daca esti implinita si fericita, in primul rand cu propria-ti persoana, ai sanse mai mari sa gadesti dragostea adevarata.

Cand vei reusi sa iti gasesti adevarata iubire care straluceste de dorinta si atractie, vei putea sa mentii flacara vie daca ii oferi partenerului libertatea de care are nevoie pentru a fi el insusi, libertate care va permite amandurora sa cresteti impreuna.

Nu uita ca dragostea adevarata este intotdeauna neconditionata.

Text: Madalina Preda

Foto: Imaxtree