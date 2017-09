Semne ca el nu este cel cu care ar trebui sa te casatoresti, indiferent de cat de mult il iubesti

Esti sigura ca il iubesti, asa ca te gandesti ca pasul urmator ar fi sa va casatoriti. Cu toate acestea, desi ideea te incanta, nu esti sigura in privinta acestei decizii, mai ales ca in ultimul timp incepi sa ai indoieli in privinta sentimentelor tale pentru el.

Daca pana acum nici nu concepeai sa te intrebi daca el este alesul, iar acum aceste ganduri nu dispar din mintea ta, ar fi bine sa te gandesti daca nu cumva exista semne care iti arata ca nu este persoana cu care ar trebui sa te casatoresti.

1. Ai trecut peste faptul ca ii lipsesc calitati importante

Fiecare persoana are o lista cu lucrurile pe care le cauta la partener. Nu vorbim despre calitati superficiale, ci acele lucruri care credem ca nu ii pot lipsi unei persoane daca vrem sa avem o familie alaturi de ea. Ei bine, daca ai facut deja un compromis si ai ignorat aceasta lista pe care ti-ai creat-o in minte, este normal sa incepi sa te indoiesti de alegerea ta.

Trebuie sa fii sincera cu tine. Merita sa renunti la ceea ce iti doreai candva de la partener pentru el? Esti sigura ca acest lucru nu te schimba si pe tine si nu vei regreta in viitor?

2. Iti spune rar ca te iubeste

Ok, poate fi stresant sa spui sau sa ti se spuna mereu „Te iubesc”, insa daca nu auzi aceste cuvinte din partea iubitului tau niciodata, poate grijile tale nu sunt nefondate. Gesturile sunt mai importante decat cuvintele, asa stim deja, insa este bine sa le auzim cateodata, deoarece aduc mai multa siguranta.

3. Nu iti spune intotdeauna adevarul

O relatie care nu se bazeaza pe sinceritate, nu are niciun viitor. Increderea este fundatia fiecarei relatii, asadar daca el te minte, chiar daca este vorba despre lucruri mici, acest comportament te va face sa analizezi mai bine intreaga relatie.

Daca te-a mintit cu lucruri importante, care te-au ranit, intreaba-te ce anume te face sa ramai in aceasta relatie.

4. Nu simti ca repreziti o prioritate pentru el

Intr-o relatie, partenerii sunt pusi de regula pe primul loc, mai ales atunci cand vorbim de persoane care se gandesc sa isi intemeieze impreuna o familie. Daca tu simti ca partenerul tau nu te sustine niciodata si nici nu ar face vreo schimbare pentru tine, atunci este posibil sa fii o prioritate pentru el.

Daca nu vei simti siguranta din partea lui, atunci neincrederea va distruge relatia treptat.

5. Simti ca nu poti fi tu in jurul lui

Daca simti ca trebuie sa te prefaci ca esti o altfel de persoana in jurul lui, poate ar trebui sa te gandesti foarte bine la viitorul relatiei. Simti ca nu poti fi tu din cauza faptului ca poate nu te-ar accepta? Sau poate te gandesti ca il vor enerva anumite trasaturi? Uita de aceste lucruri. Daca nu te poate accepta asa cum esti, atunci este momentul sa mergi mai departe, insa alaturi de altcineva.

6. Simti ca tu faci totul in relatie

Intr-o relatie partenerii ar trebui sa se implice la fel de mult. Nu este deloc placut sa fii alaturi de o persoana care nu ar face nimic pentru ca relatia sa mearga. Daca tu esti singura care se straduieste si face sacrificii, poate este momentul sa incepi sa urmaresti ceea ce isi doresti tu, asta insemnand sa iti cauti si un alt partener, care sa iti respecte dorintele.

7. Nu te simti respectata

Respectul si sinceritatea sunt cele mai importante elemente ale unei relatii serioase si fericite. Aici nu vorbim despre mici tachinari si glume, ci despre momentele in care te ranesc comentariile lui. Te ironizeaza mereu sau are grija sa iti fie alaturi in momentele mai dificile, fie ca este vorba de o zi grea la locul de munca sau alte probleme personale?

Daca nu te respecta, atunci nici nu ar trebui sa te gandesti sa faci pasul cel mare alaturi de el, deoarece sigur vei regreta in viitor.

8. Simti ca este ceva in neregula

Daca instinctul iti spune ca ceva nu este in regula, atunci asculta-l. Fiecare din noi am avut momente in care am simtit ca ceva este pur si simplu gresit si, de cele mai multe, am avut dreptate. Asadar, faptul ca ceva in mintea ta iti spune sa pleci din aceasta relatie, ar trebui sa fie un motiv destul de bun sa eviti o casatorie, chiar daca tu simti ca il iubesti pe omul de langa tine.

Cateodata sentimentele ne pot face sa ignoram anumite defecte, insa intotdeauna este cel mai bine sa te bazezi pe instinctul tau.

