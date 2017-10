Semne ca despartirea voastra a fost un lucru bun pentru tine

Relatiile pot fi complicate si, in multe cazuri, pot aduce mai multe neplaceri decat te-ai fi gandit vreodata. Fie ca va certati mereu, fie ca te-a ranit foarte tare, cateodata este mult mai bine sa fii singura. Daca nu esti convina de acest lucru, ti-am pregatit 7 argumente care te vor ajuta sa te simti mai bine, daca tocmai te-ai despartit de iubitul tau.

1. Nu aveai incredere deplina in partenerul tau

In timpul relatiei ti-ai petrecut destul de mult timp incercand sa vezi daca mai vorbeste si cu alte femei? Daca raspunsul tau este da, atunci despartirea voastra era iminenta. In momentul in care nu ai incredere in partenerul tau, nimic nu poate functiona. Acest lucru este si mai grav, daca temerile tale erau fondate, acesta inselandu-te pana acum.

Gandeste-te doar ca pe masura ce timpul ar fi trecut, indoielile tale s-ar fi adancit si nu ai fi fost niciodata fericita.

2. Va doreati lucruri diferite

Nu vorbim despre locul unde sa serviti pranzul, ci de lucruri mult mai importante. Nu voia sa va casatoriti sau sa aveti copii sau invers? Aceste lucruri sunt probabil cele mai importante si determina viitorul oricarei relatii. Daca in privinta unor lucruri marunte opiniile diferite sunt permise si pot fi chiar amuzante, cand vine vorba de viitorul vostru pe termen lung, acestea nu ar trebui sa existe.

Daca nu v-ati dorit acelasi lucru de la inceput, atunci relatia s-ar fi incheiat mai devreme sau mai tarziu.

3. Nu te-a pus niciodata pe primul loc

Ar fi exagerat si chiar egoist sa te gandesti ca cineva ar trebui sa te puna mereu pe primul loc, insa daca nu a facut-o niciodata, atunci nu aveai de ce sa mai fii cu el, deoarece se pare ca nu te pretuia. Daca partenerul tau nu iti acorda importanta cuvenita intr-o relatie, atunci este un lucru bun ca v-ati despartit. Daca ati fi continuat in acelasi mod relatia, fara sa fie o prioritate si pentru el, atunci probabil ti-ai fi pierdut mult mai mult timp.

4. Prietenii tai iti sustin decizia de a te desparti

Cateodata prietenii nostri ne dau cele mai bune sfaturi, insa incercam sa le ignoram chiar si atunci cand stim ca de fapt au dreptate. De ce facem asta? Probabil vrem sa continuam o iluzie si nu vrem sa recunoastem ca ne-am inselat in privinta partenerului nostru. Nu-ti face griji, nu esti singura care a trecut printr-o astfel de situatie. Incearca sa iti amintesti ca prietenii tai o perspectiva mult mai clara asupra iubitului tau si asta deoarece ei nu sunt „orbiti” de sentimente.

5. Incepi sa revii la hobby-urile tale

O mare greseala pe care oamenii o fac este sa renunte la pasiunile lor atunci cand intra intr-o relatie. Nu ar trebui sa renunti la lucrurile care iti aduc satisfactie doar pentru a fi cu cineva, insa acum, ca esti din nou singura, le poti relua.

Fie ca este vorba de ora de yoga sau de mersul la cursul de pictura, acum te poti ocupa de lucrurile care te fac fericita, fara sa te gandesti la timpul pe care trebuie sa-l acorzi unei alte persoane, care aparent nu ar fi facut acelasi lucru pentru tine.

6. Te simti mai bine din punct de vedere fizic

Daca simti ca ai scapat de o greutate de pe umeri,poti spune ca tocmai ai evitat un mare pericol. Daca te simti mai linistita, poate aceasta relatie era una atat de toxica, incat incepuse sa iti afecteze si sanatatea. In plus, in foarte multe cazuri se intampla ca pentru partenerul nostru sa renuntam (mai des decat ne-am dori) la stilul de viata sanatos. Cateodata asta poate insemna ca veti merge in mai multe locuri cu junk food, te va convinge sa comandati mancare mai putin sanatoasa si asa mai departe. Gandeste-te ca acum ai scapat de cel care te ispitea mereu.

Foto: Imaxtree