Selecționeri de la Cannes, Berlin și Locarno la Les Films de Cannes à Bucarest

Aflată la cea de-a patra ediţie, secţiunea de Works in Progress (WiP) a Les Films de Cannes à Bucarest aduce anul acesta în atenția profesioniștilor din industria filmului nu mai puţin de 23 proiecte produse sau co-produse în România, toate aflate în faza de postproducție. Evenimentul va avea loc în zilele de 19 și 20 octombrie, la CINETic. Producțiile vor avea șansa de fi vizionate de unii dintre selecţionerii celor mai prestigioase festivaluri de film din Europa: Cannes, Berlin, Locarno, Karlovy Vary, Sarajevo și multe altele. Totodată, la secțiune și-au anunțat participarea și reprezentanți ai unor fonduri de post-producție, agenți de vânzări și companii care oferă servicii de post-producție. Cinelabs Romania va oferi unuia dintre filmele secțiunii un premiu în servicii de post-producție în valoare de 10.000 de euro, iar Multimedia Est va oferi la rândul ei un premiu de 5000 de euro, în servicii de post-producție.

Secțiunea pentru tineri Une minute de vie, une minute de cinéma se află la a doua ediție. De ce vedem filme este titlul unei culegeri de texte despre cinema semnate de Alex Leo Șerban, iar pentru cei crescuți pe vremea programului TV de două ore pe zi, răspunsul era mai simplu. Pentru tinerii de astăzi, asaltați de toate formele de conținut video, răspunsul nu mai este la fel de clar. Une minute de vie, une minute de cinema este un workshop care își propune să îi apropie pe tineri de cinema, propunându-le să realizeze ei inșiși filme nu mai lungi de un minut despre ce îi preocupă pe ei, cu mijloacele pe care le au la îndemână.

Proiectul se derulează anul acesta în șase licee din București. În fiecare dintre ele, un cineast va discuta cu tinerii despre structura unei narațiuni, despre caracterul manipulativ al limbajului vizual, despre fake news și, nu în ultimul rând, despre plăcerea de a urmări, dar și de a face cinema – și îi va invita să participe la acest workshop interactiv. Anul acesta, mentorii vor fi: Radu Muntean la Colegiul Național ”Școala Centrală”, Paul Negoescu la Colegiul Național ”Sfântul Sava”, Bogdan Mustață la Liceul de Arte Plastice ”Nicolae Tonița”, Nae Constantin Tănase la Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc”, Catrinel Dănăiață la Colegiul Național ”Spiru Haret” și Marc Solomon la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”. După workshop, participanții vor vizita CINETic – Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative, în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” – unde vor avea loc discuții și întâlniri de lucru cu mentorii lor.

Cele mai reușite filme realizate de liceeni vor rula înaintea filmelor din secțiunea Avanpremierele Toamnei a Les Films de Cannes à Bucarest. Iar duminică, 27 octombrie, la ora 15:30, la Cinema Muzeul Țăranului, liceenii își vor prezenta public filmele, vor discuta despre ele cu spectatorii și colegii lor și tot ei își vor alege prin vot filmele preferate. Un juriu alcătuit din cineaști va viziona filmele elevilor și îl va alege pe cel mai bun film din fiecare liceu. Realizatorii celor șase filme câștigătoare vor primi un abonament la cinematecă și un premiu în valoare de 1000 de lei. Un proiect inspirat de UniCredit Bank.

Cei doi coordonatori ai proiectului sunt Marc Solomon, care anul acesta îndeplinește și funcția de mentor și Teona Galgoțiu, al cărei scurtmetraj, Mama e doar una, va fi proiectat pe 18 octombrie, de la ora 17:30, la Cinema Muzeul Țăranului, în cadrul calupului de scurtmetraje românești în proiecție specială. Din calup mai fac parte și: Ultimul drum spre mare, de Adi Voicu (2019), Granițe, de Andra Chiriac (2017), Monstrul, de Laura Pop (2018) și O moarte în familia mea, de Andra Tarara (2018) și What Time is Made of, de Diana Vidrascu.

Alături de scurt-metrajele românești, spectatorii vor avea posibilitatea de a urmări și producții de scurt-metraj ale celei mai premiate școli de film din lume: La Fémis, din Franța. Vineri, 25 octombrie, la Cinema Elvire Popesco, de la ora 18:00 vor fi proiectate o selecție de scurt-metraje realizate de foști studenți Fémis, printre care și filmele de licență realizate de promoția 2018 a școlii din Franța. Filmele vor fi introduse de Julie Tingaud, Director de Dezvoltare și Formare Profesională, responsabil de Relații Internaționale în cadrul La Fémis, care va susține la final o discuție deschisă cu publicul. Participarea La Fémis în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest are loc în contextul inițiativei Asociației Cinemascop de a pune bazele, în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, unei secțiuni de masterat profesional pentru analiza de scenarii.

Din selecție se numără Gabber lover, de Anna Cazenave-Cambet, câștigător al premiului Queer Palm pentru scurtmetraj în cadrul Cinéfondation, Cannes 2016, Les Oiseaux-Tonnerre, de Léa Mysius, inclus în competiția pentru marele premiu Cinéfondation, Cannes 2014, sau Rosso, de Antonio Messana, prezent în competiția Cinéfondation, Cannes 2019. Lista completă a filmelor se găsește pe filmedefestival.ro. An de an, studenții La Femis se numără printre participanții de la Cannes. Anul acesta pe panoplia de premii a celebrei universități se adaugă și Premiul pentru scenariu, obținut de regizoarea Céline Sciamma, pentru filmul Portrait de la jeune fille en feu, și o includere în competiția oficială pentru regizorul Arnaud Desplechin, cu filmul Roubaix, une lumière. Dintre foștii studenți celebri ai școlii se numără și Laurent Cantet, al cărui Entre les murs, câștigător al unui Palme d’Or în 2008, va rula în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest.

Cele mai scurte filme din festival sunt, ca în fiecare an, cele din competiția Filmminute. Anul acesta, un număr de 25 de filme din 17 țări se vor lupta pentru trofeul Filmminute, acordat de un juriu alcătuit din cineaști români și străini. Filmele, cu durata de un minut, vor putea fi văzute înaintea proiecțiilor de lungmetraj.



Programul complet al ediției a 10-a a Les Films de Cannes à Bucarest poate fi găsit pe site.



