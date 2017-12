Secrete ale chiriasilor – cum sa alegi un apartament cu cele mai bune conditii, la un pret modic

Desigur ca un chirias nu isi doreste totusi sa treaca prin experiente totalmente negative. Daca ar gasi o varianta de apartament de inchiriat ce dispune de conditii bune insa are si un pret modic, cu atat mai bine. Iata la ce ar trebui sa fie atent un chirias cand isi alege o locuinta din marea de apartamente de inchiriat. Atentie, astfel de aspecte ar putea conta atat de mult incat sa scada chiar si din pretul perceput initial de proprietar.

Locatie si tip de bloc

Ceea ce pare evident este ca un pret de chirie nu ar putea sa nu depinda si de locatie. Cu cat este mai departe de mijloace de transport, de institutii precum spital, biserica si altele de interes, cu atat pretul va fi mai mic. Poate ca pentru cei care locuiesc in orase mici nu prea conteaza, avand in vedere ca pot opta chiar si pentru mersul pe jos; in orasele mari insa distantele mari va fac dependent de mijloace de transport de orice fel.

La capitolul tip de bloc conteaza si etajul, cat si dispunerea apartamentului cu pricina. Trebuie sa se tina cont de faptul ca amplasarea determina de asemenea cat alumina naturala va exista in incapere. In caz contrar, va fi o suprafata dependenta in mare parte de lumina, deci un consum mai mare va fi la mijloc.

Tip de pardosea

O casa, un apartament cu placi ceramice peste tot poate fi practica, insa deloc convenabila pentru nivelul de confort termic. In unele cazuri exista, spre exemplu, incalzire in pardoseala, insa si aici pot fi extra costuri deci merita de investigat in amanunt subiectul.

Tamplarie

Mai cu seama in aceasta perioada de iarna si vreme rece caldura este factorul care determina nivelul de confort termic. Nu numai existenta unei surse de caldura conteaza, ci si cum se pastreaza aceasta. Tamplaria poate fi un element edificator aici.

Sistem de incalzire

De preferat sa fie o centrala termica, ceea ce permite confort termic, insa si o maniera personalizata de control a caldurii furnizate. Merita verificat cand s-a instalat sistemul, daca are nevoie de revizie, pentru a determina cat de eficienta este centrala si daca corespunde cu nivelul cerut de functionare.

Un alt truc care sa ii ajute pe cei interesati de chirii este sa compare preturile pe piata. Cu alte cuvinte, sa nu se duca direct la primele anunturi gasite. O recomandare ca si sursa de a gasi optiuni este compariimobiliare.ro. Este de preferat sa comparati preturile in functie de zona si sa alegeti responsabil; ieftin poate fi cu ceva ascuns in materie de dotari si confort, ceva scump nu va avantajeaza, asadar trebuie sa cautati echilibrul intre preferinte si cerinte financiare.