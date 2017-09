Se intampla in Romania: Bataie corp la corp intre doi politicieni, in pauza unei emisiuni TV

Se pare ca aseara, intr-una din pauzele unei emisiuni, in platoul B1 TV, s-a produs o altercatie intre senatorul USR Mihai Gotiu si Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta.

Potrivit B1 TV, cei doi politicieni au avut schimburi dure de replici in prima parte a emisiunii, ca mai tarziu, in pauza publicitara sa se dezlantuie o lupta corp la corp.

Mihai Gotiu spune ca va depune plangere la politie, dupa ce a fost lovit cu pumnii si cu picioarele de catre Mirel Palada.

“Maine dimineata ma duc la politie. Vreau sa ma linistesc in acest moment. Maine va fi o zi lunga. Probabil, din cate am inteles, cei de la B1 vor prezenta imaginile maine. Am fost lovit cu pumnii si picioarele dupa ce i-am atras atentia lui Palada, de mai multe ori, despre modul in care vorbeste. M-a lovit cu pumnul in gura. Sunt in regula, am suferit lucruri si mai rele”, a spus Mihai Gotiu intr-o interventie la Realitatea TV.

Deputatul a considerat necesar sa mearga si la spital, pentru a fi consultat amanuntit de catre un medic. “Daca m-a durut cu adevarat ceva azi noapte a fost marturisirea medicului de la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan”, care m-a consultat, ca se gandeste serios sa plece din Romania. Cu buza sparta de un fost purtator de cuvant al Guvernului nu aveam argumente pentru a-l face sa se razgandeasca. Si nici nu cred ca as fi fost credibil in acel moment. Voi face insa tot ce tine de mine (si sunt convins ca acelasi lucru il vor face si colegii mei din USR) sa schimb (si sa schimbam) lucrurile in tara asta. Cu sprijinul colegilor mei si, mai ales, cu sprijinul vostru, vom reusi”, a declarat deputatul.

Ce am putea spune despre acest incident, in afara faptului ca este inadmisibil ca in ziua de azi sa se mai intample astfel de situatii, mai ales in care sunt implicate persoane publice?

Desi nici varianta de a recurge la insulte verbale nu este in regula, in momentul in care incepi sa dai cu pumnul si cu picioarele intr-o persoana doar pentru ca ati avut cateva neintelegeri, deja devine un lucru foarte grav. Si chiar daca incidentul nu s-a intamplat in direct, camerele de filmat sunt pornite tot timpul si orice se intampla in platou este inregistrat, deci lumea afla tot.

Nu tin minte ultima oara cand vreun politician a fost un exemplu pentru noi, romanii, dar in mod cert, astfel de evenimente dovedesc inca o data ce fel de oameni ne conduc tara cu adevarat si este trist.

Citeste si:

Ce alte lucruri se pot face in Romania cu 1 milion de euro in loc de bonusul acordat pentru Catedrala Mantuirii Neamului

Text: Petra Murariu

Foto: 123rf.com